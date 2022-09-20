سيدي بوزيد: تزويد الولاية بأكثر من 104 اطنان من مادة السكر

أكد المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بسيدي بوزيد مبروك عبادة في تصريح ل"وات" انه تم تزويد الولاية بأكثر من 104 اطنان من مادة السكر، منذ نهاية الأسبوع الماضي، متأتية من القطر الجزائري.







وفي ما يتعلق بالنقص في مادة الحليب، أكد عبادة المتابعة اليومية لوضعية التزود والتزويد بهذه المادة خاصة مع تواجد وحدة لانتاج الحليب بالجهة ساهمت في الحد من النقص الحاصل في هذه المادة، وأشار من جهة اخرى الى انه من المنتظر ان يقع تسقيف السعر الأقصى لبيع الدجاج الجاهز للطبخ وشرائح الديك الرومي مما سيحد من عمليات الاحتكار والمضاربة والانفراد بالأسعار.



وبين انه تمت برمجة حملات مراقبة إقليمية، سيقع خلالها تبادل الفرق مع إقليم الوسط الغربي لخلق ضغط رقابي على كافة القطاعات والتصدي لمختلف التجاوزات والممارسات غير القانونية.



