صفاقس : حفل تقديم وتوقيع كتاب "ورد لخدها والمطر " للشاعر والصحفي سليم بوخذير

احتضنت دار الثقافة باب بحر بصفاقس مساء السبت، حفل تقديم وتوقيع كتاب "ورد لخدها والمطر" للصحفي والشاعر سليم بوخذير. والإصدار هو مجموعة شعرية ونثرية وردت في 102 صفحة من الحجم المتوسط تتوزع إلى ثلاثة أقسام.





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وخلال تقديمه لهذا الإصدار الجديد، اعتبر الناقد والدكتور في الفن التشكيلي خليل قويعة، أن كتاب "ورد لخدها والمطر " "يعد تجربة فريدة وغوص في مسار الحياة حاول من خلالها صاحبه، سليم بوخذير، عبر استدراج النص الشعري والنثري، البحث عن مساره الخاص داخل النص نفسه وعن كيفية رسم القصيدة ذاتها في أتون الحياة" على حد قوله. وأضاف قائلا "إنكافة النصوص الواردة في جزء الحب في كتاب "ورد لخدها والمطر " تنتهي بنقطة تعجب، وهي تعكس حيرة وقدرة خلاقة من الكاتب، للبحث في أحداث تبدو بديهية ولكنها مكتنزة بالتساؤلات لإخراجها من دائرة البديهيات وغمار إنشائية الحياة إلى دائرة الاكتواء بنار الحقيقة ومواجهتها من أجل التأسيس لوقائع جديدة.من جهته، قال أمين عام حزب العمال، حمة الهمامي، خلال تقديمه لكتاب "ورد لخدها والمطر " إن السياسي غير المثقف وغير المتذوق للفن لن يتقن الفعل السياسي" وفق تقديره، واسترسل قائلا " ما أحوجنا للخلق والإبداع في الوقت الراهن باعتبار انه احيانا ما يكون لمسرحية او لرواية او لأي عمل ثقافي تأثير أكبر من الخطاب السياسي."كما أعرب عدد من المتدخلين عن إعجابهم بتلازم البعد الصحفي والسياسي والابداعي الفني لدى سليم بوخذير.وقد تولى صاحب كتاب "ورد لخدها والمطر" قبل تقديم الكتاب قراءة مقتطفات لقصائد من نصوصه على غرار "مستهينه" و"لما لقيتك لأول مرة" و"خيانة غير مشروعة " و"على قائمة الانتظار"و"بطاقة زيارة" و"تعديلفي شهادة الميلاد" و"غزل على الجدار " وبطاقة عبور" و"أرض جو"... مشيرا إلى أن الإبداع لا يرد عن الفنان بغتة وإنما هو حالة نفسية وذهنية.