المنستير: توفير أكثر من 100 طن من السكر بالجهة خلال يومين (المديرة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات)

تتواصل منذ يوم السبت 17 سبتمبر الجاري وإلى غاية اليوم توفير كميات من مادة السكر فاقت 100 طن وفق ما أفادتبه " وات " اليوم المديرة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالمنستير زهرة ثابت.

وأضافت أنّه تم يوم السبت 17 سبتمبر الجاري ضخ لدى التجار بالجهة كمية تقدر بحوالي 25 طنا من السكر وأمس الأحد 80 طنا من مختلف أنواع السكر (الأسري والحرفي والصناعي) من بينها 72 طنا من السكر الأسري.



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وأفادت بأنّ الجهة تسجل نقصا في المياه المعدنية وبانه تم بالتنسيق مع وزارة الإشراف ضخ كميات إضافية من المياه المعدنية من المخزون التعديلي نحو معتمديات طبلبة والبقالطة والمكنين وجمال وسيقع اليوم ضخ كميات إضافية من المياه المعدنية في معتمدية المنستير.وأكدت أنّ الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالمنستير بصدد متابعة التزويد بالنسبة إلى مختلف المواد وهناك نقص في القهوة والحليب في بعض المساحات التجارية غير أنّها مواد ة.وتدخلت الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات لفائدة النزل بالجهة كلما اشارت اداراتها الى وجود نقص في أية مادة من ذلك تدخلها أمس لفائدة نزلين لتزويدهما بمادة السكر.وكانت الإدارة الجهوية للتجارة في إطار الضغط على تكاليف المستلزمات الاستهلاكية اليومية للمواطن والمواد المدرسية بمناسبة العودة المدرسية نظمت يوم الجمعة الفارط حملة مراقبة اقتصادية إقليمية بمشاركة 13 فريق مراقبة اقتصادية من ولايات المنستير وسوسة والقيروان والمهدية بالتعاون مع الشرطة البلدية والحرس البلدي بمختلف معتمديات ولاية المنستير.وأسفرت الحملة عن تسجيل أثناء 494 زيارة ميدانية 83 مخالفة اقتصادية منها 28 مخالفة في عدم إشهار الأسعار، تلتها في مرتبة ثانية 15 مخالفة اقتصادية في الزيادة القانونية وعدم الاستظهار بالفواتير، و14 مخالفة في عدم وسم آلات الوزن، و9 مخالفات في الامتناع عن البيع والبيع المشروط واخفاء بضاعة، و7 مخالفات في غياب الفوترة حسب ذات المصدر.