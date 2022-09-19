البطولة العربية للاندية لكرة السلة للسيدات: برنامج الجولة الاولى


Publié le Lundi 19 Septembre 2022 - 18:44 قراءة: 0 د, 42 ث
      
في ما يلي برنامج مباريات الجولة الاولى من منافسات الدور الاول للنسخة 23 للبطولة العربية للسيدات لكرة السلة التي ستحتضنها قاعة بئر شلوف بنابل من 20 الى 28 سبتمبر الجاري على النحو الاتي :


الثلاثاء 20 سبتمبر 2022
المجموعة الاولى
س10 : سموحة المصري - الشارقة الاماراتي
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س15 : المدينة السطايفية الجزائري - مقاديشو سيتي الصومال
س20 : الامل الرياضي بالوطن القبلي - شباب الفحيص الاردني

المجموعة الثانية
س13 : كوسيدار الجزائري - الثورة السوري
س17 : الارتودكسي الاردني - نادي الهلال التونسي

يذكر ان المجموعة الاولى تضم اندية الامل الرياضي بالوطن القبلي وسموحة المصري والشارقة الاماراتي والمدينة السطايفية الجزائري ومقاديشو سيتي الصومالي وشباب الفحيص الاردني .
في حين تضم المجموعة الثانية اندية الهلال الرياضي وكوسيدار الجزائري والثورة والسوري الارتودكسي الاردني وبيروت اللبناني.
وتتاهل الى الدور ربع النهائي للبطولة المقرر يوم 26 سبتمبر الجاري اربعة فرق من كل مجموعة .

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