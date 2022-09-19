انطلاق الحملة التحسيسية لتركيز الشبكة الرقيمة "هويتي" بالكاف

أكّد وزير تكنولوجيات الاتصال، نزار بن ناجي، أن خدمة "هويتي" ستعمل على تأمين عمليّات النفاذ الآمن والمؤمن إلى البوابات الحكومية والخدمات الالكترونيه واستخراج الوثائق الإدارية عن بعد، من ذلك مضمون الولادة في مرحلة أولى.

وأوضح بن ناجي، الإثنين، بمناسبة إعطاء إشارة إنطلاق الحملة الجهوية بالكاف لتركيز الشبكة الرقمية "هويتي" على الهاتف الجوّال، أنّ المشروع سيوفر خدمة على الخط وذلك بعد توفر الهويّات الرقمية، التّي تمثل، حسب تقديره، آلية للتأكد من هويّة طالب الخدمة عن بعد.





وأشار أنّه سيتم العمل في مرحلة ثانية على تطوير هذه المنظومة لتقدم خدمات أخرى على غرار استخراج مضامين الولادة للأطفال وعلى تركيز موزّعات آلية بكامل تراب الجمهورية على غرار موزعات البنوك أو البريد وذلك لتمكين كل الراغبين في استخراج وثيقة إدارية من الحصول عليها والقطع مع مشكلة تعطيل الشبكة أو عدم توفر البنية الأساسية التقنية اللازمة.

وستمكن هذه العمليّة، بحسب بن ناجي، من الحد من كلفة الوثائق المطلوبة على غرار مضمون الولادة، الذي تقدر كلفته بنحو ثلاثة دنانير، تتحملها الدولة، عند استخراجه بالطريقة القديمة.

واطلع الوزير بالمناسبة على خدمات الانترنت بمعتمدية قلعة سنان الحدودية، وخصوصا، خدمات التغطية بالمنطقة قبل أن يتولى توزيع معدات إعلامية على تلاميذ مدرسة عين عناق بالمعتمدية ذاتها.



