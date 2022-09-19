سوسة: رئيس بلدية مساكن يستقيل من رئاسة المجلس البلدي لاعتبارات شخصية وعائلية

أعلن رئيس بلدية مساكن، محمد علية، اليوم الاثنين، استقالته من رئاسة المجلس البلدي وذلك لاعتبارات شخصية وعائلية صرفة، وفق تأكيده.

وأفاد رئيس بلدية مساكن المستقيل، في تصريح لـ"ـوات"، بأنه لم يعد باستطاعته التفرغ للعمل البلدي والاستجابة للمتطلبات والواجبات العائلية، لاسيما بعد وفاة والدته، وفق قوله.





وذكر أن مقتضيات الفصل 251 من القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية ينصّ على ان استقالة رئيس البلدية أو استقالة مساعديه توجه إلى أعضاء المجلس البلدي الذي ينعقد وجوبا في أجل لا يتجاوز 15 عشر يوما للتداول في شأنها.

وبيّن انه سيواصل تسيير أعمال المجلس البلدي بمساكن وتسيير الشؤون البلدية الى حين انتخاب رئيس جديد، وفي حالة التأكّد أو امتناع الرئيس المستقيل عن مواصلة تسيير الشؤون البلدية يتعهد عضو المجلس البلدي الأكبر سنّا بتسيير شؤون البلدية بمساعدة الكاتب العام.



