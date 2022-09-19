رابطة ابطال افريقيا: برنامج الدور التمهيدي الثاني

في ما يلي برنامج مباريات الدور التمهيدي الثاني من مسابقة رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم المقرر خلال شهر اكتوبر المقبل :
بلاتونيوم (نيجيريا) - الترجي الرياضي (تونس)
بلاتونيوم (نيجيريا) - الترجي الرياضي (تونس)
الاتحاد المنستيري (تونس) - نادي الأهلي (مصر)
ريفرز (نيجيريا) - الوداد البيضاوي (المغرب)
اي سي نجليك (النيجر) الرجاء البيضاوي (المغرب)
فايبرز (اوغندا) - تي بي مازيمبي (جمهورية الكونغو)
فولكان موروني(القمر) لاباس (السيشل) / ماميلودي ساندونز (جنوب افريقيا)
أسيك ميموزا (كوت ديفوار) - حوريا كوناكري (غينيا)
كارا (توغو) - شبيبة القبائل (الجزائر)
جوليبا (مالي) / مونغومو (غينيا الاستوائية) - شباب بلوزداد (الجزائر)
يونغ افريكانز (تنزانيا) - الهلال (السودان)
المريخ (السودان) - الأهلي طرابلس (ليبيا)
فلامبو دو سنتر (بورندي) - الزمالك المصري / إلكتيرك سبورت (تشاد)
كيب تاون (جنوب أفريقيا) - بيترو لواندا (انغولا)
بريميرو دي اغوستو (انغولا) - سيمبا (تنزانيا)
ارويال ليباردز (ايسواتني) - كوتون سبور (الكاميرون)
رايل كاديوغو (بوركينا فاسو) - فيتا كلوب (جمهورية الكونغو)
مباريات الذهاب (بين 7 و9 اكتوبر 2022) والإياب (بين 14 و16 اكتوبر 2022)
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