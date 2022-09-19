رابطة ابطال افريقيا: برنامج الدور التمهيدي الثاني

في ما يلي برنامج مباريات الدور التمهيدي الثاني من مسابقة رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم المقرر خلال شهر اكتوبر المقبل :

بلاتونيوم (نيجيريا) - الترجي الرياضي (تونس)





الاتحاد المنستيري (تونس) - نادي الأهلي (مصر)

ريفرز (نيجيريا) - الوداد البيضاوي (المغرب)

اي سي نجليك (النيجر) الرجاء البيضاوي (المغرب)

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فايبرز (اوغندا) - تي بي مازيمبي (جمهورية الكونغو)

فولكان موروني(القمر) لاباس (السيشل) / ماميلودي ساندونز (جنوب افريقيا)

أسيك ميموزا (كوت ديفوار) - حوريا كوناكري (غينيا)

كارا (توغو) - شبيبة القبائل (الجزائر)

جوليبا (مالي) / مونغومو (غينيا الاستوائية) - شباب بلوزداد (الجزائر)

يونغ افريكانز (تنزانيا) - الهلال (السودان)

المريخ (السودان) - الأهلي طرابلس (ليبيا)

فلامبو دو سنتر (بورندي) - الزمالك المصري / إلكتيرك سبورت (تشاد)

كيب تاون (جنوب أفريقيا) - بيترو لواندا (انغولا)

بريميرو دي اغوستو (انغولا) - سيمبا (تنزانيا)

ارويال ليباردز (ايسواتني) - كوتون سبور (الكاميرون)

رايل كاديوغو (بوركينا فاسو) - فيتا كلوب (جمهورية الكونغو)



مباريات الذهاب (بين 7 و9 اكتوبر 2022) والإياب (بين 14 و16 اكتوبر 2022)



الاتحاد المنستيري (تونس) - نادي الأهلي (مصر)ريفرز (نيجيريا) - الوداد البيضاوي (المغرب)اي سي نجليك (النيجر) الرجاء البيضاوي (المغرب)فايبرز (اوغندا) - تي بي مازيمبي (جمهورية الكونغو)فولكان موروني(القمر) لاباس (السيشل) / ماميلودي ساندونز (جنوب افريقيا)أسيك ميموزا (كوت ديفوار) - حوريا كوناكري (غينيا)كارا (توغو) - شبيبة القبائل (الجزائر)جوليبا (مالي) / مونغومو (غينيا الاستوائية) - شباب بلوزداد (الجزائر)يونغ افريكانز (تنزانيا) - الهلال (السودان)المريخ (السودان) - الأهلي طرابلس (ليبيا)فلامبو دو سنتر (بورندي) - الزمالك المصري / إلكتيرك سبورت (تشاد)كيب تاون (جنوب أفريقيا) - بيترو لواندا (انغولا)بريميرو دي اغوستو (انغولا) - سيمبا (تنزانيا)ارويال ليباردز (ايسواتني) - كوتون سبور (الكاميرون)رايل كاديوغو (بوركينا فاسو) - فيتا كلوب (جمهورية الكونغو)مباريات الذهاب (بين 7 و9 اكتوبر 2022) والإياب (بين 14 و16 اكتوبر 2022)