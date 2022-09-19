صفاقس: إنهاء الخلاف القائم بين بلدية قرقنة ومركز التكوين المهني حول مقر التجمع المنحل باستبداله بقطعة أرض تمسح 7 آلاف م2 على ملك البلدية

أعلنت ولاية صفاقس عن "إنهاء الخلاف القائم بين بلدية قرقنة ومركز التكوين المهني بالجزيرة حول استغلال مقر التجمع المنحل وذلك بالاتفاق على استبدال المقر المتنازع عليه بقطعة ارض" تمسح 7200 متر مربع وذلك في أعقاب اجتماع مطوّل عقده والي الجهة أمس الأحد بمقر معتمدية قرقنة بحضور ممثلين عن مختلف الأطراف المعنية و"أفضى الى حلول ترضي الجميع".





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من جهته، أوضح رئيس بلدية قرقنة، منصف الفقيّر، في تصريح، اليوم الاثنين، لـ"وات" أن الارض التي تم توفيرها تقع وراء مقر الحماية المدنية بمنطقة البياضين في الرملة (عاصمة المعتمدية)، وهي أرض على ملك البلدية سيقع فيها بناء مقر إدارة التكوين المهني ومركز تكوين على أن يتحول مقر التجمع الذي يستغله حاليا مركز التكوين المهني إلى قصر لبلدية قرقنة بعد أن تقوم بعملية استكمال البناية وتصير جاهزة.وأضاف الفقيّر قائلا : "ينتظر أن يتم استغلال المقر الحالي للبلدية كمحكمة ناحية ومحكمة عقارية، علما وأن توفير مقر لهذا المرفق القضائي الذي يقرّب الخدمات من المواطنين ويجنبهم عناء التنقل إلى صفاقس هو مطلب عبّرت عنه وزارة العدل في وقت سابق والبلدية مستعدة لإيجاد صيغة لذلك".وسيكون الحل الذي توصل إليه الطرفان (البلدية ومركز التكوين المهني) محل اتفاقية بينهما، كما سيقع القيام بكل إجراءات التسوية، بحسب رئيس البلدية الذي أفاد أن الطرفان سيشرعان إثر ذلك في عملية البناء ليكون لكل منهما مقره الخاص، كما ستتولى البلدية في الأثناء مراسلة وزارة العدل لإشعارها بإمكانية استغلال المقر الحالي للبلدية بعد الانتقال إلى المقر الجديد.يذكر أن زيارة والي صفاقس، فاخر الفخفاج، إلى جزيرة قرقنة نهاية الأسبوع المنقضي تضمّنت عديد الأنشطة من أبرزها زيارة ليلية غير معلنة إلى المستشفى الجهوي بالجزيرة تحادث أثنائها مع الإطار الطبي والشبه الطبي وعاين النقائص والصعوبات التي تعترضهم في أداء واجبهم، ولقاء مع عدد من المواطنين في المستشفى وزيارة إلى منطقة العباسية زار فيها مقر دار الشهيد فرحات حشاد صحبة عدد من أهالي قرقنة ورئيس بلديتها وعدد من الإطارات المحلية، وذلك لمعاينة الأشغال المزمع القيام بها بحضور المقاولين الذين سيقومون بترميم دار حشاد لتتحول إلى متحف يحفظ الذاكرة الوطنية والعمالية.كما تمت خلال الزيارة معاينة الدائرة البلدية بمنطقة العطايا وميناء الصيد البحري فيها، حيث التقى الوالي بالبحارة واستمع إلى مشاغلهم واطّلع كذلك على أشغال المجمع الأمني بقرقنة الذي بلغت نسبة تقدمه 90 بالمائة، وعاين جاهزية المدرسة الابتدائية 2 مارس 1934 بمليتة للسنة الدراسية الجديدة.