توزر: المعلمون النواب المنتدبون حديثا يحتجون بمقر المندوبية الجهوية للتربية رفضا لصيغة التعاقد

نفذ المعلمون النواب المنتدبون حديثا من طرف وزارة التربية دفعة 2022 وقفة احتجاجية في بهو المندوبية الجهوية للتربية بتوزر، معلنين رفضهم لصيغة التعاقد التي أقرتها وزارة التربية ومؤكدين اعتزامهم مقاطعة الدروس في الفترة الحالية، وفق تعبير عدد منهم.





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وأكد المحتجون في تصريح ل"وات" أن الصيغة التي وقع بمقتضاها انتدابهم بعد قضائهم 10 سنوات من النيابات في المدارس الابتدائية، وهي صيغة "عون مكلف بالتدريس" غير قانونية وهي سابقة في عمليات الانتداب صلب وزارة التربية، وفق تعبيرهم.وطالبوا بانتدابهم وفقا للمعايير المعمول بها على غرار المعلمين الذين وقع انتدابهم دفعتي 2020 و2022 أي بصيغة "عون متعاقد" أو "عون متربص"، مؤكدين حصولهم على وصل ادماج سابقا، غير أنهم فوجئوا بهذه الصيغة، بعدما أخلت وزارة التربية بتعهداتها السابقة مع غياب التوضيح من طرف مصالح الوزارة مركزيا وجهويا بخصوص التبعات أو المستند القانوني الذي ينجر عن هذه الصيغة.واكدوا إن على الوزارة البت في موضوع المنتدبين خشية التخلي عنهم بعد قضاء مدة معينة، وعدم حصولهم على حقوقهم المادية والمعنوية، مع الإشارة الى أنهم لم يتقاضوا أجورهم عن ساعات التدريس للسنة الدراسية الماضية، وفق قولهم.واشاروا الى ان تحركم مسنود من الفرع الجامعي للتعليم الأساسي ومن الجامعة الوطنية، حيث تشهد مختلف الجهات تحركا للمعلمين النواب المنتدبين بهذه الصيغة .