السماح لاعضاء هيئة الدفاع بمرافقة راشد الغنوشي داخل مقر وحدة البحث في جرائم الارهاب

تم السماح لهيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بمرافقته الى داخل مقر الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الارهاب والجرائم الماسة بالتراب الوطني ببوشوشة اثر توجيه استدعاء له من قبل الوحدة، وفق ما افاد به اليوم الاثنين القيادي بالحركة محمد القوماني





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وتضم هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة الذي حضر في حدود الساعة منتصف النهار الى مقر الوحدة، كلا من عبد الفتاح مورو وسامي الطريقي ونورالدين البحيري وسمير ديلو وفق ما عاينته موفدة وات .وبين القوماني في تصريح لوات انه تم التراجع عن قرار منع المحامين من مرافقة الغنوشي داخل مقر الوحدة خلافا لما تم صباح اليوم لدى الاستماع الى نائب رئيس الحركة علي العريض، مرجحا ان الاستماع الى رئيس الحركة ونائبه يتم بخصوص ملف التسفير الى بؤر التوتر رغم عدم التنصيص صراحة على ذلك في نص الاستدعاء -وكان نائب رئيس حركة النهضة علي العريض قد حضراليوم الاثنين في حدود الساعة العاشرة صباحا الى مقر الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والماسة بالتراب الوطني ببوشوشةوقد جدت مناوشات بين المحامين المرافقين للعريض وقوات الامن بسبب تمسك قوات الامن بدخول العريض وحده دون محاميه ومطالبتهم المحامين بالاستضهار بما يفيد الاعلام بنيابة العريض خارج مقر الوحدة واحتجاج المحامين على ذلكوقد اصدرت هيئة الدفاع عن راشد الغنوشي وعلي العريض بيانا ذكرت فيه انه تم منع عدد من أعضائها من الالتحاق بمقر الفرقة المكلفة بالبحث واستيقافهم على مستوى شارع 20 مارس ومطالبتهم بالاستظهار بإعلامات نيابة على مستوى الحاجز الأمني على قارعة الطريق لا بمقر الفرقة معتبرة ان ذلك "يؤشر على اعتداء على حق الدفاع وإهانة للمحاماة والمحامين"كما واصل عدد من انصار حركة النهضة التجمهر امام مقرالوحدة للتعبير "عن رفضهم لما اسموه "قضاء التعليمات" وللمطالبة بمحاكمة