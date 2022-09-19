الديوانة تحجز 10 صفائح من مخدر القنب الهندي بجهة القصرين

حجزت دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني بالقصرين كيسين يحتويان على 10 صفائح من مخدر القنب الهندي (الزطلة) بوزن اجمالي يناهز 980 غراما، اثر تفتيش شاحنة خفيفة لا تحمل لوحات منجمية بإحدى المناطق الحدودية التابعة لولاية القصرين





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وأكدت الادارة العامة للديوانة، في بلاغ لها، الاثنين، فرار السائق وأحد مرافقيه عند ايقاف الشاحنة فيما تم ضبط الشخص الثالثوأشارت الى تحرير محضر حجز في الغرض وإصدار منشور تفتيش في شأن ذوي الشبهة المتحصنين بالفراركما تم إثر استشارة النيابة العمومية الإذن بإحالة الملف إلى المصالح الأمنية المختصة لمواصلة الأبحاث والتحريات.