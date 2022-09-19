باجة: توقع تجاوز ازمة السكر بالمصانع ولدى المستهلكين اخر الاسبوع الجاري(المدير الجهوى للتجارة)


Publié le Lundi 19 Septembre 2022 - 14:38 قراءة: 0 د, 37 ث
      
بين المدير الجهوى للتجارة بباجة يسري الدمرجي، اليوم الاثنين، انه من المتوقع ان يقع تجاوز ازمة السكر بالجهة، والتى ادت الى شبه توقف لعدد من المصانع بقبلاط وباجة والى تذمر المستهلكين، مع نهاية الاسبوع الجاري.


وذكر الدمرجي ل"وات" انه يجري التزويد التدريجي بمادة السكر لمصنع المشروبات الغازية ولمصنعين للمرطبات بباجة وقبلاط، حتى يعود العمل بهذه المصانع الكبرى، كما يجري تزويد مختلف نقاط البيع للمستهلكين والحرفيين تدريجيا بعد وصول كميات هامة من هذه المادةن التى لا تمثل حصتها كاملة

واضاف ان الجهة ستتمتع حتى اخر الاسبوع بمخزون سيكفيها لمدة تفوق الشهر مع برمجة كميات اضافية ستصلها تباعا، اضافة الى الكميات المبرمج انتاجها بمصنع السكر بباجة.
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وبين من جهة اخرى ان ازمة الزيت ستتواصل بالجهة الى حين وصول كميات من هذه المادة وتوزيعها على المستوى الوطنى.

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