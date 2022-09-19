سليانة: معلمون نواب يعمدون الى غلق المندوبية الجهوية للتربية للمطالبة بانتدابهم

عمد عدد من المعلمين النواب بولاية سليانة المبرمج انتدابهم في سبتمبر 2022، صباح اليوم الاثنين، إلى غلق المندوبية الجهوية للتربية ومنع دخول الموظفين كحركة احتجاجية تصعيدية للمطالبة بانتدابهم وفق اتفاقية 8 ماي 2018، حسب ماذكره المتحدث باسم المحتجين محمد علي الرويسي ل"وات".





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وأضاف الرويسي أن اتفاقية 8 ماي 2018 تنص على انتدابهم على 3 دفعات (2020 / 2021 / 2022)، مبينا أنه تم انتداب دفعتي 2020 و 2021 بصفة "عون وقتي متربص" (صنف "أ2" أو" أ3" ) في المقابل تنكرت وزارة التربية لدفعة 2022 ولم تف بوعودها وغيرت من تسميتهم حسب المذكرة الصادرة عنها تحت رتبة "عون مكلف بالتدريس" دون الإشارة للتعاقد أو الأجر أو الصنفوأشار إلى عدم ارسال المذكرة التفسيرية من قبل الوزارة يوم الجمعة المنقضي، لافتا الى أنهم رفضوا التعينات منذ الاربعاء المنقضي وقرروا اليوم الدخول في اعتصام مفتوح بمقر المندوبية، علما وأن عددهم بولاية سليانة يبلغ حوالي 207 اشخاصودعا الرويسي السلط المعنية إلى انتدابهم بصفة "أستاذ مدارس ابتدائية متربص"، مذكرا بظروفهم الاجتماعية الصعبة باعتبار أن أقلهم اشتغل طيلة 8 سنوات عن طريق التعاقد.