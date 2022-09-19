سليانة: تزويد فرع الديوان التونسي للتجارة بمعتمدية مكثر ب60 طنا من مادة السكر

تم، صباح اليوم الاثنين، تزويد فرع الديوان التونسي للتجارة بمعتمدية مكثر التابعة لولاية سليانة ب60 طنا من مادة السكر (الحرفي والصناعي والعائلي)، وفق ماذكره المدير الجهوي للتجارة قيس اليزيدي ل"وات"





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و أضاف اليزيدي أنه تم جلب كمية السكر من ميناء بنزرت، ومن المنتظر أن تصل في الأيام القادمة كميات إضافية، مذكرا بأنه تم خلال الفترة المنقضية جلب كميات من مخزن الكاف بعد نفاذ الكميات من مخزن مكثر إلى جانب الكميات التي تتزود بها المساحات التجارية الكبرىوعلى المستوى الرقابي، أشار اليزيدي إلى تكثيف عمليات الرقابة خاصة على المواد التي تعرف ارتفاعا في الأسعار وصعوبات في التزويد على غرار مادة السكر ولحم الدجاج، لافتا إلى أن مصالح المراقبة الاقتصادية رفعت منذ بداية شهر سبتمبر الجاري إلى غاية أمس الأحد 170 مخالفة اقتصادية أمنها 45 فريقا بجل المعتمديات فضلا عن حجز 7.9 اطنان من الدواجن و804 لترات من الزيت المدعم وطنين (02 من مادة السكروقال في سياق متصل إن مصالح المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة شاركت في حملات اقليمية بولايات الشمال الغربي وبنزرت، وانتظمت حملة اقليمية بولاية سليانة يوم 9 سبتمبر الجاري تم خلالها رفع 70 مخالفة اقتصادية مختلفة.يذكر أن حملة اقليمية ستنتظم اليوم بولاية سليانة بمشاركة فرق المراقبة الاقتصادية التابعة لولايات الشمال الغربي.