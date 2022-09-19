حركة "عازمون" تعبر عن رفضها للقانون الانتخابي الجديد وتدعو الى اجراء انتخابات رئاسية مبكرة

اعربت حركة "عازمون" عن رفضها للقانون الانتخابي الجديد باعتباره يمثل بوضوح خطوة حاسمة في خطة رئيس الجمهورية الرامية إلى خدمة مشروعه الشخصي داعية الى التعجيل بانتخابات رئاسية مبكرة.





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واعتبرت الحركة في بيان اصدرته اليوم الاثنين ان هذا القانون "يضرب الطموحات الديمقراطية والتنموية للشعب التونسي ويمسّ من وحدة الشعب التونسي واستقراره الاجتماعي بما قد يٌثيره من نعرات عشائرية وجهوية، وضرب لتمثيلية المرأة والشباب والقوى الحزبية والسياسية"وحذرت الحركة مما وصفته بخطورة الوضع وجدية التهديدات التي باتت تتربص بالوطن وتثقل كاهل مختلف الفئات الإجتماعية في معيشتها ومصادر رزقها وأمنها وسيادة وطنها، جراء تواصل السياسة العشوائية للرئيس قيس سعيدوطالبت الحركة بالتعجيل بالدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة باعتبارها "الحل الديمقراطي الأنجع للخروج من الازمة الشاملة والمركبة التي تعيشها تونس" داعية كل التونسيين عبر القوى الحية المؤمنة بتونس المدنية والديمقراطية المزدهرة إلى تنسيق الجهود من أجل تحقيق هذا المطلب.يشار الى أنه تم الاعلان عن تأسيس "حركة عازمون"، في جوان 2022 برئاسة النائب السابق في البرلمان المنحل العياشي الزمال، الذي كان بكتلة تحيا تونس البرلمانية من نوفمبر 2019 إلى غاية جوان 2020، قبل أن يتحول إلى الكتلة الوطنية من أكتوبر 2020 إلى غاية تعليق أعمال البرلمان في 25 جويلية 2021.