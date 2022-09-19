بن عروس: احتجاج عدد من الأولياء بسبب وضعية التمدرس داخل الأقسام جاهزة الصنع بالمدرسة الابتدائية حي الهضاب2 بفوشانة


Publié le Lundi 19 Septembre 2022 - 11:21 قراءة: 0 د, 36 ث
      
نفذ صباح اليوم الاثنين، عدد من الأولياء وقفة احتجاجية أمام المدرسة الابتدائية حي الهضاب 2 بفوشانة من ولاية بن عروس، بسبب وضعية التمدرس داخل القاعات جاهزة الصنع التي تم تركيزها كفضاءات للتدريس.


ويشكو الأولياء من عدم توفر هذه القاعات على المتطلبات الكافية لاتمام عملية التدريس على نحو مرضي بفعل عاملي الحرارة والاكتظاظ وحاجتها المتكررة للصيانة والتعهد وعدم امكانية الولوج اليها بسلاسة والدراسة داخلها من قبل التلاميذ خاصة خلال الفترات التي تشهد تساقطات للأمطار وفي الفترات التي تكون فيها الحرارة مرتفعة

يذكر ان المدرسة الابتدائية حي الهضاب 2، شهدت في السنة الدراسية الماضية تحركا احتجاجيا مماثلا بسبب الاكتظاظ وتركيز مثل هذه القاعات جاهزة الصنع.
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وتتكون المؤسسة من قاعتين عاديتين و 3 قاعات جاهزة الصنع تم تركيزها بالمؤسسة لاستيعاب مختلف الأقسام بالمؤسسة

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