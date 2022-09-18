لاعب عمره 15 عاما يشارك في انتصار سهل لأرسنال على برنتفورد

أصبح Ethan Nwaneri البالغ عمره 15 عاما أصغر لاعب في تاريخ البطولة الإنجليزية الممتازة لكرة القدم عندما شارك كبديل في تشكيلة أرسنال الذي استعاد صدارة المسابقة بفوزه السهل 3-صفر على ملعب برنتفورد اليوم الأحد.





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ومنحت أهداف وليام صليبا وجابرييل جيسوس التقدم 2-صفر لفريق المدرب ميكل أرتيتا في الشوط الأول قبل أن يكمل فابيو فييرا الثلاثية في الدقيقة 54.وشارك نوانيري، البالغ عمره 15 عاما و181 يوما، بدلا من فييرا في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع ليصبح أول لاعب أصغر من 16 عاما يشارك في البطولة الممتازة.وأصغر لاعب سابق شارك في البطولة كان هارفي إيليوتن لاعب ليفربول حاليا وكان عمره 16 عاما و38 يوما عندما خاض أول مباراة له في البطولة الممتازة مع فريقه السابق فولهام.وتلقى أرسنال أول هزيمة هذا الموسم في مباراته الأخيرة على ملعب مانشستر يونايتد لكنه لم يتعرض لأي خطر اليوم وسيطر على المباراة منذ البداية.