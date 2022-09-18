كريم الهلالي " تونس فخورة باحتضان البطولة العربية 37 للاندية البطلة والفائزة بالكاس للرجال والسيدات لكرة اليد "

اعطيت بعد ظهر يوم السبت بالقاعة الرياضية متعددة الاختصاصات بالحمامات اشارة انطلاق البطولة العربية 37 للاندية ابطال الدوري والكاس والبطولة العربية الخامسة للسيدات بمشاركة 10 اندية من تونس والكويت والجزائر ومصر وبحضور رئيس الاتحاد العربي لكرة اليد فاضل النمر والامين العام للاتحاد فاخر الغاشي ورئيس الجامعة التونسية لكرة اليد كريم الهلاي و والية نابل صباح ملاك.

واشار كريم الهلالي بالمناسبة الى ان تونس والحمامات فخورة باحتضان هذه البطولة العربية للرجال والسيدات وتنظيمها باعتبار ما تحمله من معان لتعزيز التعاون العربي في مجال دعم كرة اليد العربية مبرزا ان هذه البطولة تكتسي اهمية رياضية بالغة باعتبارها فرصة لابراز تقدم كرة اليد العربية وان المتوج بها يتاهل لبطولة العالم للاندية .





وابرز رئيس الاتحاد العربي فاضل النمر من جهته اهمية تنظيم هذه البطولة العربية في تونس التي تعودت على احتضان كبرى تظاهرات الاتحاد العربي ومافتئت تعمل على دعم كل مبادراته الهادفة الى مزيد الارتقاء بكرة اليد العربية.



واعرب بالمناسبة عن شكره الكبير لتونس وللجامعة التونسية لكرة اليد والى لجنة التنظيم والسلط الجهوية على حسن الضيافة وعلى الجهود المبذولة لانتاج هذا الحدث العربي المتميز مبرزا حرص الاتحاد العربي على مواصلة عمله من اجل مزيد تطوير كرة اليد العربية.

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وعبر عن شكره لرئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد مصطفى حسن لدعمه المتواصل للاتحاد العربي لكرة اليد وقبوله ادراج الفائز في البطولة العربية 37 للمشاركة في بطولة العالم للاندية "سوبر غلوب". بما سيمكن من اعطاء صورة مشرقة عن كرة اليد العربية.

م ت



وابرز رئيس الاتحاد العربي فاضل النمر من جهته اهمية تنظيم هذه البطولة العربية في تونس التي تعودت على احتضان كبرى تظاهرات الاتحاد العربي ومافتئت تعمل على دعم كل مبادراته الهادفة الى مزيد الارتقاء بكرة اليد العربية.واعرب بالمناسبة عن شكره الكبير لتونس وللجامعة التونسية لكرة اليد والى لجنة التنظيم والسلط الجهوية على حسن الضيافة وعلى الجهود المبذولة لانتاج هذا الحدث العربي المتميز مبرزا حرص الاتحاد العربي على مواصلة عمله من اجل مزيد تطوير كرة اليد العربية.وعبر عن شكره لرئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد مصطفى حسن لدعمه المتواصل للاتحاد العربي لكرة اليد وقبوله ادراج الفائز في البطولة العربية 37 للمشاركة في بطولة العالم للاندية "سوبر غلوب". بما سيمكن من اعطاء صورة مشرقة عن كرة اليد العربية.م ت