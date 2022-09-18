بن عروس : 120 الف تلميذ بالمراحل التعليمية الثلاث والرجوع الى مقاعد الدراسة تم في ظروف طيبة (المندوب الجهوي للتربية)

يبلغ عدد التلاميذ بولاية بن عروس حوالي 120 الف تلميذ بالمراحل التعليمية الثلاث، ويصل عدد التلاميذ بالمرحلة الابتدائية الى نحو 61 الف تلميذ مقابل 59 الف تلميذ بالمرحلة الاعدادية والثانوية.





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ويتوزع هؤلاء التلاميذ على 156 مدرسة ابتدائية، و40 مدرسة اعدادية و24 معهدا و3 مدارس اعدادية تقنية، في ما يبلغ عدد المدرسين بالمرحلة الابتدائية حوالي 3300 مدرسا و 4200 مدرس في المرحلة الاعدادية والثانوية.واكد المندوب الجهوي للتربية ببن عروس مراد العزابي على ان العودة المدرسية تمت في ظروف طيبة بعد القيام بالعديد من التدخلات في مجال صيانة البنية التحتية والتوسيعات المدرسية وتجهيز المؤسسات التربوية بعدد من المعتمديات.واوضح في تصريح لمراسلة وكالة تونس افريقيا للأبناء بالجهة ان نسبة تقدم أشغال برنامج الصيانة والتوسيعات المدرسية تجاوزت 96 بالمائة، لافتا الى تدخل بعض المؤسسات المتطوعة لبناء عدد من قاعات التدريس بكل من المدرسة الابتدائية نعسان 3 وحي الولاء فوشانة وحي المسك المحمدية فضلا عن التدخل في اعدادية مصطفى خريف بالمحمدية.وفي مجال التجهيزات ذكر العزابي باقتناء المندوبية لحوالي 1100 طاولة وطاولة مزدوجة لمجابهة الاكتظاظ نتيجة تنامي عدد التلاميذ بولاية بن عروس بسبب ظاهرة الهجرة الداخلية.يشار الى انه تم تسجيل نقص كبير في صفوف العملة في اكثر من ثلث المدارس الابتدائية .يذكر ان مصالح المندوبية الجهوية للتربية ببن عروس استجابت لعدد كبير من مطالب التلاميذ المدمجين من المؤسسات الخاصة الى المؤسسات العمومية .