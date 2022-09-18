المعهد العالي للموسيقى بتونس يعلن في الذكرى 40 لتأسيسه عن احداث أكاديمية الفنون بضفاف البحيرة


Publié le Dimanche 18 Septembre 2022 - 23:04 قراءة: 1 د, 16 ث
      
أعلن المعهد العالي للموسيقي بتونس بمناسبة احتفاله بالذكرى 40 لتأسيسه (1982-2022)، عن عدد من المشاريع المرتقبة التي يتطلع إلى انجازها، ومن أبرزها إحداث أكاديمية الفنون بأرض معدة للغرض بضفاف البحيرة 1، لتكون قطبا أكاديميا للأبحاث الموسيقية وعلوم الموسيقى.
وأفاد المعهد، في بيان اصدره بالمناسبة، أن مقر أكاديمية الفنون يستجيب لشروط ومتطلبات التعليم الموسيقي الحديث، وستستقطب عددا هائلا من الطلبة الباحثين في مجال الموسيقى والعلوم الموسيقية وفي الاختصاصات المجاورة له.

كما يعتزم المعهد العالي للموسيقى بمناسبة الذكرى 40 لتأسيسه، بعث إذاعة محلية بمقره الحالي الكائن بشارع باريس بالعاصمة، للتعريف ببرامج المعهد وأنشطته الموسيقية والبيداغوجية والعلمية والمؤسساتية على الواب، ستكون مجهزة بأحدث المعدات التقنية واللوجستية، ويشرف عليها أساتذة وتقنيون وطلبة من الكفاءات المشعة بالمعهد.
ويعدّ المعهد العالي للموسيقى بتونس، الذي تأسّس منذ سنة 1982، مؤسسة جامعية تابعة لجامعه تونس توفرّ التكوين المزدوج الذي يجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقية ضمن مسارات تكوين تنطلق من مرحلة الإجازة إلى الماجستير وتنتهي بالدكتوراه.
ويَضم المعهد 3 مراحل من التكوين تتوزع بين الإجازة المشتركة في الموسيقى والعلوم الموسيقية التي تهدف إلى تكوين موسيقيين وباحثين في الموسيقى والعلوم الموسيقية وإجازة في الموسيقى والأداء من أهدافها تكوين موسيقيين محترفين قادرين على العزف وتعليم آلات اختصاصهم.
..
...

وينظم المعهد طيلة السنة الجامعية تربصات ميدانية بهدف دعم التكوين النظري وإدماج الطالب في فرق ومجموعات موسيقية، فضلا عن رحلات دراسية إلى المواقع الأثرية والمتاحف التونسية لاستكشاف الآثار الموسيقية وكذلك ورشات يؤمنها أساتذة دُوَليّون من ذوي الكفاءة والخبرة في الاختصاصات الموسيقية.
الجدير بالذكر، أن عدة شخصيات وقامات فنية تداولت على تولي مسؤليات بالمعهد، بين هؤلاء الأساتذة، محمود قطاط الأب المؤسس للمعهد وعلي بالعربي وزبير الأصرم والفقيد الأستاذ مصطفى علولو.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 253194



En continu...

Toutes les news...
الاثنين 19 سبتمبر 2022 | 22 صفر 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:50 18:23 15:42 12:20 06:05 04:37
Babnet
25°
 Babnet34° Babnet % 53 :الرطــوبة
تونــس Babnet24°
1.03 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
34°-2430°-2529°-2329°-2226°-22
  • Avoirs en devises
    23694,0

  • (16 sept)
  • Jours d'importation
    112
  •              1 € = 3,23264 DT        1$ =3,23446 DT
  • Solde Compte du Trésor   (16 sept)   754,0 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
..

   