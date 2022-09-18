كرة اليد - فوز الترجي التونسي على مولودية الجزائر 30-22

فاز الترجي الرياضي التونسي على مولودية الجزائر اليوم في الحمامات بنتيجة 30-22 في اطار اليوم الثاني من البطولة العربية للأندية البطلة و الفائزة بالكأس لكرة اليد ( المجموعة الثانية).

وتقدم الترجي التونسي في الشوط الاول 14-12



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وكان الترجي التونسي انهزم امس امام الزمالك المصري في اليوم للبطولة بنتيجة 34-28 .ويلاقي الترجي يوم الثلاثاء في الحمامات في الجولة الاخيرة من الدور الاول للبطولة نادي الكويت الكويتي ( س17و30د) فيما يتبارى فريق مولودية الجزائر مع الزمالك المصري ( س15) لحساب نفس الجولةويذكر ان الفرق الثمانية في المجموعتين الاولى و الثانية ستترشح جميعها الى الدور الثاني لكن الترتيب النهائي في نهاية الدور الاول سيحدد المواجهات في ربع النهائي حيث يلاقي اول كل مجموعة رابع المجموعة الاخرى و يتبارى صاحبا المرتبة الثانية في المجموعتين مع صاحبي المركزين الثالث في المجموعتين