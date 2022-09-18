توجيه مساعدات للعائلات المتضررة اثر تهاطل الامطار بمنطقة وادي الخربة تشقة بماطر من ولاية بنزرت


Publié le Dimanche 18 Septembre 2022 - 09:21 قراءة: 0 د, 23 ث
      
وجه الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي، شاحنات تحمل مساعدات للتكفل بالعائلات المتضررة من الامطار الاخيرة بمنطقة وادي خربة تشقة من معتمدية ماطر من ولاية بنزرت، حسب ما اعلنت عنه وزارة الشؤون الاجتماعية في بلاغ لها الاحد.


وبينت في ذات البلاغ، ان التقلبات الجوية الأخيرة وتهاطل كميات كبيرة من الامطار، انجر عنه تضرر عديد المساكن بجهة ماطر من ولاية بنزرت، مشيرة الى ان المساعدات الموجهة للمنطقة ترمي الى مساعدة العائلات المتضررة على تجاوز آثار هذه الوضعية.

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