القاهرة: المدير العام لمنظمة العمل العربية يستقبل وزير الشؤون الإجتماعية، مالك الزاهي

مثل مستقبل التعاون بين تونس ومنظمة العمل العربي، محور لقاء جمع السبت بالقاهرة وزير الشؤون الإجتماعية، مالك الزاهي، والمدير العام بالمنظمة، فائز علي المطيري.





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كما تناول النقاش، حسب بلاغ للوزارة، جدول أعمال الدورة 48 لمؤتمر العمل العربي والمحاور المطروحة والتي تتعلّق بالخصوص بالذكاء الاصطناعي وأنماط العمل الجديدة ورقمنة أنظمة الحماية الاجتماعية وحوكمتها إلى جانب التأكيد على قسم تكريم روّاد العمل العرب من ممثلي الحكومات ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال بالدول العربية ممّــن تميّــزوا بكفاءاتهم طيلة مسيرتهـم المهنية.وتشارك تونس بوفد ثلاثي التركيبة بداية من اليوم الأحد 18 سبتمبر الجاري في أشغال الدورة 48 لمؤتمر العمل العربي التي تتواصل إلى غاية يوم 25 سبتمبر 2022 بالقاهرة.ويترأس الزاهي الوفد التونسي الذي يضمّ ممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التشغيل والتكوين المهني والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.وسيتولّـى وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي إلقاء كلمـة تونس خلال الجلسة العامـة للمؤتمــر المخصّصــة لمناقشة تقرير المديـر العام حول موضوع "الاقتصاد الرقمي وقضايا التشغيل".وسيجــري السيـد مالك الزاهي لقــاءا مع عــدد من أفــراد الجالية التونسية للاطلاع على أوضاعهـم ومشاغلهــم.