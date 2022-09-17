صفاقس: افتتاح مشروع المكتبة العائمة في مرحلته الاولى باللود "حبيب عاشور"

تم اليوم السبت، باللود "حبيب عاشور" الرابط بين صفاقس وجزيرة قرقنة، افتتاح مشروع المكتبة العائمة في مرحلته الاولى وذلك ببادرة من جمعية أطفال الجزر بقرقنة وعدد من الاطراف الاخرى ودعم من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بصفاقس.





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وافاد رئيس جمعية أطفال الجزر بقرقنة، سهيل دحمان، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، ان المكتبة العائمة ستضم اكثر من 1500 كتاب بالاضافة الى مضامين ثقافية اخرى كالسينما والأدب والشعر والورشات التي ستقام بصفة دورية أسبوعيا او نصف شهري أو شهريا.من جهته، أفاد المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بصفاقس، مراد عمارة، ان هذه البادرة الثقافية الفريدة من نوعها، من شأنها جلب أكثر عدد ممكن من القراء مستعملي اللود ورواد جزيرة قرقنة البالغ عددهم حولي مليوني مسافرا سنويا، وربط الصلة بين الجانب الاجتماعي لأبناء جزيرة قرقنة مستعملي اللود والجانب الثقافي من جهة وبين الجانب السياحي والثقافي من جهة أخرى، من خلال الكتاب والسينما وتنظيم لقاءات مع المبدعين والمفكرين، راجيا تعميم هذه البادرة التي ستتواصل في مرحلة أولى إلى موفى ديسمبر القادم على جميع البواخر.يذكر ان افتتاح وتدشين هذه المكتبة العائمة والدائمة باللود "حبيب عاشور " قد تخللته وصلات غنائية فولكلورية من طبال قرقنة اثناء الرحلة البحرية بين صفاقس وجزيرة قرقنة وفقرات تنشيطية بالدمى العملاقة قبل انطلاق الرحلة، وعرض شريط سينمائي "نوتة حياة" انتاج وكتابة سيناريو "مبروكة خذير" وإخراج "فتحية خذير " وذلك اثناء رحلة العودة من قرقنة إلى صفاقس.وات/جهات/هب