بطولة النخبة لكرة اليد: نتائج الجولة الرابعة


Publié le Samedi 17 Septembre 2022 - 20:18 قراءة: 0 د, 44 ث
      
في ما يلي نتائج الجولة الرابعة من بطولة النخبة لكرة اليد التي جرت اليوم السبت:


الترجي الرياضي - نهضة جمال (مؤجلة)
النادي الافريقي - النادي الهلال (مؤجلة)
جمعية الحمامات - بعث بني خيار (مؤجلة)
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النجم الساحلي - مكارم المهدية 23 - 21
نادي ساقية الزيت - نسر طبلبة 33 - 28
نادي قصور الساف - سبورتينغ المكنين 26 - 26

         
 
الترتيب                   ن ل      
 
-1-نادي ساقية الزيت  12     4
-النجم الساحلي  12      4
3 -نسر طبلبة       7       4
6-نادي قصور الساف  7      4
5-الترجي التونسي   6      2
النادي الافريقي     6       2
7--بعث بني خيا ر     5      3
--جمعية الحمامات     5      3
9-مكارم المهدية   5    3
10-نادي كرة اليد بجمال   4    3
---سبورتينغ المكنين    4    3
12-النادي الهلالي     3    3

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