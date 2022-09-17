بطولة النخبة لكرة اليد: نتائج الجولة الرابعة

في ما يلي نتائج الجولة الرابعة من بطولة النخبة لكرة اليد التي جرت اليوم السبت:
الترجي الرياضي - نهضة جمال (مؤجلة)
النادي الافريقي - النادي الهلال (مؤجلة)
جمعية الحمامات - بعث بني خيار (مؤجلة)
النجم الساحلي - مكارم المهدية 23 - 21
نادي ساقية الزيت - نسر طبلبة 33 - 28
نادي قصور الساف - سبورتينغ المكنين 26 - 26
الترتيب ن ل
-1-نادي ساقية الزيت 12 4
-النجم الساحلي 12 4
3 -نسر طبلبة 7 4
6-نادي قصور الساف 7 4
5-الترجي التونسي 6 2
النادي الافريقي 6 2
7--بعث بني خيا ر 5 3
--جمعية الحمامات 5 3
9-مكارم المهدية 5 3
10-نادي كرة اليد بجمال 4 3
---سبورتينغ المكنين 4 3
12-النادي الهلالي 3 3
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