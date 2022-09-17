بطولة النخبة لكرة اليد: نتائج الجولة الرابعة

في ما يلي نتائج الجولة الرابعة من بطولة النخبة لكرة اليد التي جرت اليوم السبت:







الترجي الرياضي - نهضة جمال (مؤجلة)

النادي الافريقي - النادي الهلال (مؤجلة)

جمعية الحمامات - بعث بني خيار (مؤجلة)

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النجم الساحلي - مكارم المهدية 23 - 21

نادي ساقية الزيت - نسر طبلبة 33 - 28

نادي قصور الساف - سبورتينغ المكنين 26 - 26







الترتيب ن ل



-1-نادي ساقية الزيت 12 4

-النجم الساحلي 12 4

3 -نسر طبلبة 7 4

6-نادي قصور الساف 7 4

5-الترجي التونسي 6 2

النادي الافريقي 6 2

7--بعث بني خيا ر 5 3

--جمعية الحمامات 5 3

9-مكارم المهدية 5 3

10-نادي كرة اليد بجمال 4 3

---سبورتينغ المكنين 4 3

12-النادي الهلالي 3 3



الترجي الرياضي - نهضة جمال (مؤجلة)النادي الافريقي - النادي الهلال (مؤجلة)جمعية الحمامات - بعث بني خيار (مؤجلة)النجم الساحلي - مكارم المهدية 23 - 21نادي ساقية الزيت - نسر طبلبة 33 - 28نادي قصور الساف - سبورتينغ المكنين 26 - 26الترتيب ن ل-1-نادي ساقية الزيت 12 4-النجم الساحلي 12 43 -نسر طبلبة 7 46-نادي قصور الساف 7 45-الترجي التونسي 6 2النادي الافريقي 6 27--بعث بني خيا ر 5 3--جمعية الحمامات 5 39-مكارم المهدية 5 310-نادي كرة اليد بجمال 4 3---سبورتينغ المكنين 4 312-النادي الهلالي 3 3