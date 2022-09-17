سليانة: حادث اصطدام بين سيارة خفيفة وسيارة تابعة لحرس المرور

جد مساء، اليوم السبت، حادث اصطدام بين سيارة خفيفة (لوحة منجمية جزائرية) وسيارة تابعة لحرس المرور على مستوى الطريق الوطنية رقم 5 في إتجاه تونس العاصمة بين مدينتي الكريب ودقة.







وذكر مصدر مسؤول من الحماية المدنية في تصريح ل"وات" أن الحادث أسفر على إصابات طفيفة (خدوش) في صفوف عوني حرس و3 جزائريين تم نقلهم إلى المستشفى المحلي للكريب لتلقي الإسعافات الأولية فيما أصيب جزائري رابع بكسر على مستوى اليد اليمنى وتم نقله إلى المستشفى الجهوي بسليانة.



وأكد ذات المصدر أن حالتهم جميعا مستقرة

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وذكر مصدر مسؤول من الحماية المدنية في تصريح ل"وات" أن الحادث أسفر على إصابات طفيفة (خدوش) في صفوف عوني حرس و3 جزائريين تم نقلهم إلى المستشفى المحلي للكريب لتلقي الإسعافات الأولية فيما أصيب جزائري رابع بكسر على مستوى اليد اليمنى وتم نقله إلى المستشفى الجهوي بسليانة.وأكد ذات المصدر أن حالتهم جميعا مستقرة