كأس الـ "كاف" : النادي الافريقي يلاقي نادي "كيبانغا" من الزنجبار في الدور التمهيدي الثاني


Publié le Samedi 17 Septembre 2022 - 19:49 قراءة: 0 د, 38 ث
      
سيلاقي النادي الافريقي في الدور التمهيدي الثاني لمسابقة كأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم نادي "كيبانغا" من الزنجبار الذي ضمن تأهله اليوم السبت الى الدور الثاني من المسابقة الافريقية على حساب هلال جوبا من جنوب السودان بفضل ضربات الجزاء الترجيحية.


وستقام مبارة الذهاب في زنجبار في الفترة الممتدة من 7 و 9 أكتوبر القادم في حين تقام مقابلة الاياب في تونس يوم 14 أو 15 أو 16 من نفس الشهر.

يذكر أنّ النادي الصفاقسي الممثل الثاني لكرة القدم التونسية في مسابقة كأس الكنفدرالية الافريقية تعرف هو الآخر على منافسه في الدور الثاني، حيث سيواجه نادي فاسيل كينيما الإثيوبي .
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وسيخوض النادي الصفاقسي لقاء الذهاب ضد فاسيل كينيما خارج قواعده أحد أيام 7 أو8 أو9 أكتوبرالمقبل، و الإياب في صفاقس يوم 14 أو15 أو16 من الشهر نفسه.

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