مباراة ودية: فوز النجم الساحلي على النادي الافريقي 2 - 0


Publié le Samedi 17 Septembre 2022 - 19:27 قراءة: 0 د, 24 ث
      
فاز النجم الرياضي الساحلي اليوم السبت على النادي الافريقي بنتيجة هدفين دون رد، في مباراة ودية، استعدادا لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.


وجاء هدفا النجم الرياضي الساحلي في اللقاء الذي احتضنه ملعب الشاذلي زويتن، عن طريق اللاعب محمد الضاوي في الدقيقة 75 و اللاعب راقي العواني في الدقيقة 80.

يذكر أنّ النجم الرياضي الساحلي يستقبل في مباراته الافتتاحية ببطولة الرابطة المحترفة الأولى اتحاد تطاوين، ضمن المجموعة الأولى، في حين أنّ النادي الافريقي معفى في الجولة الأولى، ضمن منافسات المجموعة الثانية.

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