المباراة الودية بين المنتخب التونسي ومنتخب جزر القمر يوم 22 سبتمبر بملعب اومنيسبور كرواسي سور سين

اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم ان المباراة الودية التي ستجمع المنتخب التونسي بمنتخب جزر القمر ستقام يوم 22 سبتمبر الجاري بملعب "اومنيسبور كرواسي سور سين" على الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر بتوقيت تونس.





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وذكرت الجامعة في بلاغ اصدرته اليوم السبت انه بعد تعذر تنظيم المباراة الودية التي ستجمع المنتخب التونسي بمنتخب جزر القمر بمدينة أورليون يوم 22 سبتمبر حيث طالبت السلطات الإدارية والأمنية المحلية بإقامة المقابلة يوم 21 من نفس الشهر، وأمام تمسك الاطارين الفنيين للمنتخبين بالموعد المحدد سابقا، تقرر أن يدور اللقاء يوم 22 سبتمبر بملعب "اومنيسبور كرواسي سور سين" على الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر بتوقيت تونس.واضافت الجامعة انه باعتبار أن مدارج هذا الملعب لا تتسع الا لعدد ضئيل جدا من الجماهير لا يتجاوز في أقصى تقدير 150 شخصا لكل فريق، فقد تقرر عدم بيع تذاكر لدخول هذه المقابلة.وتابع المصدر ذاته "على هذا الأساس سيواصل المنتخب التونسي تربصه بتونس العاصمة حتى يوم 21 سبتمبر موعد سفر كامل المجموعة عبر رحلة خاصة إلى باريس ليتواصل التربص بالعاصمة الفرنسية حتى موعد مباراة تونس والبرازيل المقررة يوم 27 سبتمبر بداية من الساعة السابعة والنصف ليلا بتوقيت تونس بملعب حديقة الأمراء بباريس.يذكر ان المباراتين تندرجان في اطار استعدادات المنتخب التونسي لنهائيات كاس العالم المقررة بقطر من 20 نوفمبر الى 18 ديسمبر القادمين. وسيخوض المنتخب التونسي الدور الاول في المونديال ضمن المجموعة الرابعة التي تضم ايضا منتخبات فرنسا حاملة اللقب والدنمارك واستراليا.