البطولة العربية للأندية البطلة والفائزة بالكؤوس لكرة اليد - اليوم الاول - فوز النادي الافريقي على نادي سكيدة الجزائري بالغياب

فاز النادي الإفريقي على فريق أمل سكيكدة (الجزائري) بالغياب اليوم السبت في الحمامات ، في اطار اليوم الاول للبطولة العربية للأندية البطلة والفائزة بالكؤوس لكرة اليد المؤهلة ل"سوبر غلوب" .





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وكان من المقرر أن يواجه النادي الإفريقي ،( المجموعة الأولى ) ، اليوم فريق سكيكدة الجزائري الذي تغيب عن البطولة ليعتبر النادي الافريقي فائزا في هذه المباراة بنتيجة 10-صفر.ويلاقي النادي الافريقي غدا الأحد النادي السالمية (الكويت) في الساعة 17و30د قبل ان يتبارى يوم الثلاثاء (15:30 ) مع الشارقة (الإمارات العربية المتحدة).ويذكر أن كل الأندية المشاركة في الدور الاول ستتاهل الى ربع النهائي. على ان يلاقي الأول في المجموعة رابع المجموعة الاخرى والفريق الثاني من المجموعتين سيلاقي الثالث في المجموعة الثانية.