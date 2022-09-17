البطولة العربية للأندية البطلة والفائزة بالكؤوس لكرة اليد - اليوم الاول - فوز النادي الافريقي على نادي سكيدة الجزائري بالغياب


Publié le Samedi 17 Septembre 2022 - 16:18 قراءة: 0 د, 34 ث
      
فاز النادي الإفريقي على فريق أمل سكيكدة (الجزائري) بالغياب اليوم السبت في الحمامات ، في اطار اليوم الاول للبطولة العربية للأندية البطلة والفائزة بالكؤوس لكرة اليد المؤهلة ل"سوبر غلوب" .


وكان من المقرر أن يواجه النادي الإفريقي ،( المجموعة الأولى ) ، اليوم فريق سكيكدة الجزائري الذي تغيب عن البطولة ليعتبر النادي الافريقي فائزا في هذه المباراة بنتيجة 10-صفر.

ويلاقي النادي الافريقي غدا الأحد النادي السالمية (الكويت) في الساعة 17و30د قبل ان يتبارى يوم الثلاثاء (15:30 ) مع الشارقة (الإمارات العربية المتحدة).
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ويذكر أن كل الأندية المشاركة في الدور الاول ستتاهل الى ربع النهائي. على ان يلاقي الأول في المجموعة رابع المجموعة الاخرى والفريق الثاني من المجموعتين سيلاقي الثالث في المجموعة الثانية.

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