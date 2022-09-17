"فورميلا 1" بسنغافورة - التونسية صفاء المهذبي ضمن قائمة سفيرات الرياضة المكانيكية

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Publié le Samedi 17 Septembre 2022 - 15:30 قراءة: 0 د, 45 ث
      
اعلن الاتحاد الدولي للسيارات عن قائمة السيدات سفيرات الرياضة الميكانيكية اللاتي سيشرفن على تنظيم فعاليات سباق الجائزة الكبرى للسيارات ال"فورميلا 1" بسنغافورة من 30سبتمبر الى 2 اكتوبر 2022.
وتضم القائمة التونسية صفاء المهذبي عضوة النادي الوطني التونسي للسيارات ورئيسة لجنة رياضة المرأة بالنادي .

وستستفيد السيدات اللاتي تم اختيارهن من قبل الاتحاد الدولي للسيارات لاول مرة بتكوين خاص طيلة فعاليات سباق الجائزة الكبرى بسنغافورة حول كيفية الاشراف على هذه النوعية من السباقات و كيفية تأمينها و حسن تنظيمها.
ويذكر انه من من بين 300 طلب مشاركة ، تم اختيار 24 سيدة ، تمثلن 6 مناطق و 24 جنسية منها تونس .
وتهدف هذه المبادرة الجديدة حسب الاتحاد الدولي للسيارات إلى تعزيز وتشجيع مشاركة مسؤولي رياضة السيارات في جميع أنحاء العالم في تنظيم كبرى سباقات الفورمولا 1على . كما أنها فرصة لتعريف المرأة بجميع الأدوار الأساسية التي يقوم بها المتطوعون في مثل هذه السباقات ذات المستوى العالي في هذه الرياضة.

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