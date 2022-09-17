"فورميلا 1" بسنغافورة - التونسية صفاء المهذبي ضمن قائمة سفيرات الرياضة المكانيكية

اعلن الاتحاد الدولي للسيارات عن قائمة السيدات سفيرات الرياضة الميكانيكية اللاتي سيشرفن على تنظيم فعاليات سباق الجائزة الكبرى للسيارات ال"فورميلا 1" بسنغافورة من 30سبتمبر الى 2 اكتوبر 2022.

وتضم القائمة التونسية صفاء المهذبي عضوة النادي الوطني التونسي للسيارات ورئيسة لجنة رياضة المرأة بالنادي .





وستستفيد السيدات اللاتي تم اختيارهن من قبل الاتحاد الدولي للسيارات لاول مرة بتكوين خاص طيلة فعاليات سباق الجائزة الكبرى بسنغافورة حول كيفية الاشراف على هذه النوعية من السباقات و كيفية تأمينها و حسن تنظيمها.

ويذكر انه من من بين 300 طلب مشاركة ، تم اختيار 24 سيدة ، تمثلن 6 مناطق و 24 جنسية منها تونس .

وتهدف هذه المبادرة الجديدة حسب الاتحاد الدولي للسيارات إلى تعزيز وتشجيع مشاركة مسؤولي رياضة السيارات في جميع أنحاء العالم في تنظيم كبرى سباقات الفورمولا 1على . كما أنها فرصة لتعريف المرأة بجميع الأدوار الأساسية التي يقوم بها المتطوعون في مثل هذه السباقات ذات المستوى العالي في هذه الرياضة.



