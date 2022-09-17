صفاقس: اقتراح 3 مشاريع كبرى في مجال الطرقات خلال اجتماع المقاربة بين مقترحات الجهة والمقترحات القطاعية للمخطط التنموي (المدير الجهوي للتجهيز)

كشف المدير الجهوي للتجهيز والإسكان بولاية صفاقس، رجب عرعود، في تصريح لـ"وات"، اليوم السبت، أنه تم اقتراح 3 مشاريع كبرى في مجال الطرقات في جلسة المقاربة بين المشاريع الجهوية والمشاريع القطاعية المقترحة ضمن المرحلة الثالثة من إعداد المخطط التنموي 2023-2025 والمنتظمة يوم 9 سبتمبر الجاري تحت إشراف وزير الاقتصاد والتخطيط وبحضور والي صفاقس وأعضاء المجلس الجهوي والمديرين الجهويين ورؤساء البلديات ومديري الإدارات المركزية المعنية.

ومن أبرز هذه المشاريع المقترحة مشروع الطريق السريعة بين صفاقس وسيدي بوزيد والقصرين، حيث ينتظر أن تتم في الجانب الذي يهم ولاية صفاقس مضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 على طول 60 كيلومترا بكلفة جملية تناهز 333 مليون دينار، علما أن المشروع برمته يمتد على مسافة تقارب 180 كيلومترا ويتطلب اعتمادات تصل إلى 800 مليون دينار.



.. ...

وتنكب السلط المركزية على إيجاد التمويلات الخاصة بهذا المشروع بحسب المدير الجهوي للتجهيز والإسكان.كما تتضمن قائمة المشاريع المقترحة من قطاع التجهيز والإسكان مشروع تدعيم الطريق الوطنية رقم 2 من معتمدية بئر علي بن خليفة إلى حدود ولاية القيروان، على طول 27 كيلومترا وبكلفة تقديرية تصل إلى 18 مليون دينار، وتدعيم الطريق الوطنية رقم 14 من عقارب إلى بئر علي بن خليفة على طول 40 كيلومترا بكلفة 26 مليون دينار.وبالإضافة إلى هذه المشاريع الثلاثة الكبرى، أفاد رجب عرعود أنه تم اقتراح مشروع بناء جسر على وادي الشعّال (معتمدية المحرس) على الطريق الوطنية رقم 14 وعدد من المشاريع لتحسين شبكة المسالك والطرقات المحلية.يشار إلى تقديم 3 أصناف من المشاريع في جلسات المقاربة بين المشاريع الجهوية والمشاريع القطاعية المقترحة في إطار المرحلة الثالثة من إعداد المخطط التنموي 2023-2025 والتي تتواصل عملية تنظيمها من طرف وزارة الاقتصاد والتخطيط في المرحلة الحالية بالنسبة لمختلف الولايات وهي على التوالي مشاريع مقترحة من الجهة، ومشاريع مشتركة بين القطاع والجهة، ومشاريع مقترحة من القطاع.وبعد جلسات المقاربة في إعداد الميزانية تأتي مرحلة التحكيم التي تتم فيها تعبئة الموارد، وتوفير الاعتمادات، والبحث عن الممولين (من ضمنهم صندوق النقد الدولي)، وهي مرحلة يتم على ضوئها إقرار المشاريع بصفة نهائية، وترسيمها في المخطط بحسب ما تم تعبئته من إمكانيات وموارد.جدير بالذكر أن القيمة الجملية للمشاريع المقترحة من مختلف القطاعات ضمن جلسة المقاربة بين المشاريع الجهوية والمشاريع القطاعية الخاصة بولاية صفاقس والمقترحة في إطار المرحلة الثالثة من إعداد المخطط التنموي 2023-2025 تصل إلى 1700 مليون دينار، وهي ذات القيمة الاستثمارية التي تقدر بها المشاريع المتواصلة في الجهة حاليا في مختلف القطاعات ومثلها في القطاع الخاص، بحسب ما أفاد به "وات" المدير الجهوي للتنمية خالد علولو.