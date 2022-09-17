القصرين: قطع التيار الكهربائي غدا على كامل المنطقة البلدية بتلابت على خلفية أشغال ربط الفضاء الصناعي بتلابت

أعلن إقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز بالقصرين، في بلاغ لها، عن قطع التيار الكهربائي يوم غد الأحد على كامل المنطقة البلدية بتلابت من معتمدية فريانة بالقصرين وأحوازها، بداية من الساعة الثامنة صباحا الى غاية الساعة الثانية بعد الزوال، وذلك نظرا لاشغال ربط الفضاء الصناعي بمدينة تلابت.







وذكر ذات البلاغ، الذي تلقت (وات) نسخة منه، أن التيار الكهربائي سينقطع كذلك على المستشفى المحلي بتلابت ومحطة ضخّ الماء التابعة لإقليم الشركة التونسية لتوزيع واستغلال المياه بتلابت، ومحطة إرسال مشغلي الهاتف الجوّال الثلاثة.



