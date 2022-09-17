منطقة شرفش من ولاية اريانة تلقت 56 مليمترا ضمن مشهد ممطر ميز 13 ولاية خلال 24 ساعة المنقضية

تصدرت منطقة شرفش التابعة لولاية اريانة قائمة التساقطات المطرية خلال 24 ساعة المنقضية، بعد تلقيها زهاء 65 مليمترا في حين سجلت منطقة ماطر التابعة لولاية بنزرت هطول 59 مليمترا ضمن مشهد ممطر شمل 13 ولاية.





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وبين المعهد الوطني للرصد الجوي، في بلاغ أصدره السبت، انه تم تسجيل 19 مليمترا بمنطقة سيدي بوسعيد من ولاية تونس و17 مليمترا بمنطقة بئر مشارقة من ولاية زغوان و 23 مليمترا بدار شعبان من ولاية نابل و 50 مليمتر بالعالية من ولاية بنزرت.وسجلت باجة المحطة نزول 18 مليمتر وطبرقة من ولاية جندوبة 7 مليمترات والطويرف من ولاية الكاف 24 مليمترا وسد نبهانة التابع لولاية القيروان 4 مليمترات في حين سجلت منطقة بوفيشة التابعة لولاية سوسة 8 مليمترات.وتشير الأرقام في ولاية بن عروس الى تلقي مدينة بن عروس 51 مليمترا فيما بلغت الكميات في طبربة التابعة لولاية منوبة 38 مليمترا وسجلت بوعرادة من ولاية سليانة نزول 23 مليمترا.وشهدت نابل هبوب رياح قوية ناهزت 115 كلم/ تليها تونس قرطاج ب83 كلم/س والنفيضة ب76 كلم/س والكاف بنحو 72 كلم/س فيحين كانت عند مستوى 50 كلم/ س بالقيروان وتوزر.وتتمثل اهم الظواهر الجوية الاخرى في هبوب رياح رملية بقبلي والشهيلي بكل من تطاوين ورمادة والبرمة وظهور الصواعق بكل قليبية وباجة وطبرقة والقيروان وتالة.