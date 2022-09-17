حجز 3.5 طن من البطاطا في بني خيار والاحتفاظ بالمخالف

كشفت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، السبت، ان أعوان المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بنابل بالتنسيق مع أعوان الشرطة البلدية، حجزت 3،5 طنا من مادة البطاطا المعدة للاستهلاك وانه تم الاحتفاظ بالمخالف .





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وأوضحت وزارة التجارة وتنمية الصادرات انه تم ضبط هذه الكميات، امس الجمعة، بعد مداهمة مخزن عشوائي بمنطقة بني خيار اين كانت مخزنة بغاية المضاربة وانه سيتم إعادة صخّ المحجوز بمسالك التوزيع القانونية وتأمين قيمته بالخزينة العامة للدولة.وقد تم تحرير محضر بحث ضد المخالف من أجل مسك منتوجات لغرض بيغها أو المضاربة فيها على معنى المرسوم عدد 10 لسنة 2020 وبالتنسيق مع النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بنابل والتي أذنت بالاحتفاظ بالمعني بالأمر..وشددت تونس القيود على المحتكرين والمضاربين من خلال اصدار المرسوم عدد 14 لسنة 2022 مؤرخ في 20 مارس 2022 يتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة.وتصل العقوبات السجنية التي تضمنها المرسوم من 10 سنوات إلى السجن المؤبد وخطايا مالية بقيمة 500 ألف دينار مع مصادرة كل ممتلكات المهربين والأرصدة البنكية وعقارات والمنقولات التي جنوها من عمليات الاحتكار والمضاربة.