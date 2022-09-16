الايرادات الجملية للسدود بلغت 351ر13 متر مكعب الى غاية 13 سبتمبر 2022


Publié le Vendredi 16 Septembre 2022 - 19:20 قراءة: 0 د, 24 ث
      
بلغت الإيرادات الجملية للسدود المسجلة إلى غاية 13 سبتمبر 2022 حوالي 351ر13 متر مكعب مسجلة بذلك تراجعا ب085ر23 متر مكعب بالمقارنة مع معدل الفترة (436ر36 متر مكعب ) وزيادة ب749ر6 متر مكعب بالمقارنة مع الايرادات المسجلة خلال الفترة نفسها من سنة 2021 (602ر6 متر مكعب)
كما بلغت نسبة امتلاء السدود وفق ما نشره المرصد الوطني الفلاحي، ما يقدر ب3ر33 بالمائة ، ليسجل بذلك المخزون الجملي للسدود 166ر772 متر مكعب مقابل 127ر728 متر مكعب خلال الفترة نفسها من سنة 2021




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