سليانة: القبض على 3 أشخاص من أجل التنقيب عن الأثار بأحواز معتمدية مكثر

تمكن أعوان وإطارات مركز الأمن الوطني بمكثر من ولاية سليانة، في الساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة، من القبض على 3 أشخاص من بينهم عنصر سلفي من أجل التنقيب عن الأثار بأحواز معتمدية مكثر، وفق ما ذكره مصدر أمني







وأضاف المصدر الامني في تصريح بعد ظهر اليوم الجمعة ل"وات" أن الوحدات الأمنية عثرت لديهم على جهاز لكشف المعادن ومصباح كهربائي وتجهيزات أخرى لافتا إلى أن أعمارهم تتراوح بين 29 و33 و43 سنة



وأشار إلى أنه تم إحالتهم على فرقة الشرطة العدلية بسليانة لمواصلة الأبحاث



