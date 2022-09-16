القيروان: مربو النحل بعين جلولة يغلقون الطريق احتجاجا على فقدان مادة السكر الصناعي

عمد عدد من مربي النحل بمعتمدية عين جلولة من ولاية القيروان ظهر اليوم إلى غلق الطريق الجهوية عدد 99 الرابطة بين القيروان والوسلاتية على مستوى منطقة سيدي عبدالله، احتجاجا على فقدان مادة السكر المخصص للاستعملات الصناعية والذي يستغلونه في تغذية النحل والمحافظة على سلالتها خلال فترات الجفاف ونقص مساحات الرعي





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وطالب المحتجون بالتدخل العاجل لتمكينهم من الكميات الكافية من مادة السكر الاصطناعي لضمان ديمومة حياة خلايا النحل بعين جلولة التي تعد الأولى على المستوى الوطني في إنتاج مادة العسل.ومن جانبه أوضح المدير الجهوي للتجارة عماد صنديد انه تم ضخ 225 طنا من السكر بالقيروان بالتنسيق مع إدارة الخزن والتوزيع بالديوان التونسي للتجارة فرع القيروان وهي كميات توزعت على تجار الجملة لترويجها للاستعمال الاسري والحرفي (صنع الحلويات التقليدية و المقروض) والاستعمال الصناعي ( مصانع الحلويات وتربية النحل )وبين انه يتم توزيع هذه الكميات بصفة تدريجية مع العمل على مراقبتها على الميدان حتى لا يتم احتكارها والمضاربة بها مشيرا الى انه تم اليوم الجمعة تحرير 7 مخالفاتتتعلق بالتزويد بهذه المادةواكد انه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة توفير 1600 طن من مادة السكر لفائدة ولاية القيروان وان التزود بهذه المادة سيعود تدريجيا إلى نسقه العادي .