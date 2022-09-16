سوسة: أعوان الشركة التونسية للكهرباء والغاز يحتجون على خلفية تعرض زميلهم للاعتداء بالعنف الشديد


Publié le Vendredi 16 Septembre 2022 - 16:22 قراءة: 0 د, 40 ث
      
نفذ صباح، اليوم الجمعة، اعوان مختلف فروع الشركة التونسية للكهرباء والغاز بولاية سوسة، وقفة احتجاجية بساعتين، للتنديد ب"الاعتداء بالعنف الشديد" الذي مورس على احد أعوان الشركة، امس الخميس، أثناء آداء واجبه المهني بمنطقة حي الزهور بسوسة من قبل مواطن رفض سداد فواتيره طيلة سنوات بعد ان تخلدت بذمته والتى وصلت الى 21 الف دينار، وفق كاتب عام الفرع الجامعي للشركة هشام وشام.


واكد وشام في تصريح ل"وات" تكرر الاعتداءات بالعنف المادي واللفظي الذي يتعرض له أعوان الشركة التونسية للكهرباء والغاز، لاسيما عند قيامهم باستخلاص مستحقات الشركة

وأضاف ان الطرف النقابي بالشركة لن يتوانى عن التصدي لمثل هذه الممارسات والدفاع عن منظوريه، مشيرا الى انه تم رفع قضية عدلية ضد المعتدي وفي حق من يقوم بحمايته والتستر عليه، ودعا كل الفاعلين الى تحمل المسؤولية في التصدي لهذه الظاهرة والتحسيس بخطورتها ضمانا لديمومة المرفق العمومي.
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عماد

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