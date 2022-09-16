كاس العالم 2022 :الفيفا ترفض طعن الشيلي والاكوادور يشارك في المونديال

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الجمعة إنه رفض الطعن المقدم من الشيلي في قضية تشريك الإكوادور للاعب بايرون كاستيو دون وجه حق خلال تصفيات كأس العالم ما يعني أن الإكوادور ستشارك في النهائيات العالمية المقبلة في قطر في وقت لاحق من العام الحالي.

وأضاف الفيفا في بيان "ومن بين اعتبارات أخرى تبين وعلى أساس الوثائق التي قدمت فإن اللاعب اعتبر حاملا جنسية الإكوادور بصفة دائمة".











