أزمة نقص المواد الأساسية: مواطنون يشتكون وخبراء يرجعون الأسباب لعوامل تراكمية خارجية وداخلية

يشتكي العديد من المواطنين من أزمة نقص المواد الأساسية وبعض المواد الاستهلاكية التي ظهرت بوادرها منذ جائحة كورونا وتم سد النقص لتطفو على الساحة من جديد وتنضاف إليها مواد حيوية أخرى مؤخرا مما أرق المواطنين حول قوت يومهم أرجعها عدد من الخبراء الى أسباب داخلية وخارجية





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تنتظر سالمة (موظفة) كالعديد من التونسيين يوميا أمام أبواب المساحات الكبرى الكائنة قرب مقر سكنها قبل فتح أبوابها علها تظفر بالمواد التي تشهد نقصا فادحا في السوق وأكدت في حديثها مع (وات) أنها تشكو كسائر المواطنين نقصا في المواد الاستهلاكية الأساسية كالحليب ومشتقاته والقهوة والسكر والأرز و الزيتوأضافت سالمة (اسم مستعار) أنها تتوجه يوميا قبل ذهابها لعملها الى المساحات الكبرى علها تكون من الاوائل الذين يحظون ببعض المواد ان وجدت قبل نفاذها لافتة الى أنها لا تكتفي بما تتزود به من المساحات الكبرى انما تقصد أيضا محلات بيع المواد الغذائية القريبة من منزلها وعملها، في مسعى لتجميع ما أمكن من هذه المواد التي قالت أنها تتوفر في يوم كما تغيب لأيام أخرى اضافة الى أنه لا يسمح بغير كمية مضبوطة مسبقا حسب تأكيدهامن جهتها اشتكت لطيفة ربة بيت من ولاية باجة من تمييز أصحاب المحلات التجارية بين الحرفاء قائلة "إن أغلبهم يقومون بإخفاء المواد وبيعها لحرافائهم مما يقلص فرص توفير المواد الاستهلاكية بين جميع المواطنين بفرص متساويةوتحدثت عن انتشار ممارسات التجارة الموازية من الدول المجاورة مؤكدة أن أغلب متساكني الجهة يقتنون المواد الأساسية من مهربين بأسعار تفاضلية وجودة متفاوتة حسب تقديرها مشددة على أنها لا تقوم بتخزين المواد ولكن غالبية المواطنين عادوا الى العادات الحميدة التي كانت تقوم بها العائلات التونسية في السابق وهي تخزين المؤونةويؤكد هادي وهو موظف أنه تأقلم مع أزمة نقص بعض المواد الاستهلاكية، معتبرا انه بات من الضروري توعية المواطنين حول أسلوبهم الاستهلاكي وجعله مناسبا مع توفر المواد مبرزا أن المطبخ التونسي يعتمد على الخضر والغلال وهو ما يساعد على الاستغناء على ما اعتبره مواد ثانوية حسب تقديرهوحذّر من تواصل الأزمة بسبب ارتباط منظومات الانتاج العالمية بالثروات الطبيعية الى جانب تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية التي ألقت بضلالها على النسيج الاقتصادي لاسيما غلق عديد المصانع في اوروبا بسبب أزمة الطاقة، معتقدا ان الدولة لا تتحمل المسؤولية وحدها فالنظام الاقتصادي العالمي يعيش أزمة خانقةأما جميلة وهي موظفة فقد اعتبرت أن الزام المواطنين باقتناء كميات محددة يبعث على القلق لكنها فرصة لتغيير النمط الاستهلاكي الذي وصفته بالسيءمن ناحيته بيّن الاستاذ في علم الاجتماع بلعيد أولاد عبد الله في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أن المواطن التونسي تدرب على التعامل مع الأزمات منذ الثورة الى اليوم وعاد منذ جائحة كورونا (في مارس 2020) الى تخزين المواد واقتناء مواد أكثر من احتياجاته والتعامل مع الوضع كما يقتضيه الواقع فإن غابت بعض المواد فهو يقوم بتعويضها بمواد أخرىوأرجع أولاد عبد الله أسباب الأزمة الحالية في التزود بالمواد الأساسية بالخصوص الى الأزمة الاقتصادية العالمية وأزمات مفتعلة داخلية لرفع الأسعار والاحتكار الى جانب غياب رؤية واضحة للتصرف في المخزون الغذائي الاستراتيجيمن جهتها أكدت الاخصائية في علم الاجتماع نجلاء عرفة أن من مظاهر سخط المواطنين على الواقع المعيشي بحثهم حسب توصيفها عن حلول "غير قانونية" مثل الهجرة غير النظامية والتجارة الموازية كمصدر للتموين أو كمورد رزقوبيّنت أن المواطن فقد الأمل والثقة في الدولة بسبب غياب خطة اتصالية تطمئن التونسي حول الواقع والمستقبل وهو ما يفسر لهفة العديد من المواطنين في التزود بالمواد الأساسية داعية في هذا الصدد الى ضرورة تشريك المواطنين في ادارة الأزمة وترشيد الاستهلاك واضفاء الشفافية في التواصل وتغيير النمط الاستهلاكي للمواطنينوشددت على أن ما تعانيه البلاد اليوم حسب تقديرها يعود بالأساس الى تراكمات الأزمة العالمية وجائحة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية وتراكمات الاشكاليات في المنظومات الاقتصادية القطاعية لاسيما القطاع الفلاحي وضعف تحقيق الاكتفاء الذاتي