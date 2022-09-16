شركة اسمنت قرطاج تحقق 15 مليون دينار على شكل نتيجة صافية على اساس نصف سنوي

حققت شركة اسمنت قرطاج، خلال النصف الاول من سنة 2022، نتيجة صافية بقيمة 15 مليون دينار مقابل 16 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2021 أي بتراجع بنسبة 5 بالمائة في وقت استمر فيه المنحى التصاعدي لرقم معاملاتها.





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وكشفت الشركة وفق بيانات افصاح مالي في المقابل عن تسجيل فائض في ناتج الاستغلال بمبلغ 61 مليون دينار وذلك رغم الظرف الاقتصادي الصعب الذي يمر به قطاع البناء والأشغال العامة.وحافظت اسمنت قرطاج على المنحى التصاعدي بالنسبة لرقم معاملاتها لمجمل أنشطتها إلى غاية 30 جوان 2022 إذ بلغ 6ر168 مليون دينار مقابل 8ر163 مليون دينار في 2021، مما شكل زيادة تقدر ب3 بالمائة .وأثّر ارتفاع أسعار الطاقة المرتبط بالاضطرابات في الأسواق العالمية منذ بداية الأزمة الأوكرانية على نفقات الاستغلال التي مرت من 6ر133 مليون دينار بالنسبة للنصف الأول من 2021 لتبلغ 4ر138 مليون دينار في 30 جوان 2022، أي بزيادة تقدر ب 3 بالمائة .وسجلت الأعباء المالية الصافية انخفاضا بمبلغ مليون دينار واحد في النصف الأول من 2022 ليكون في حدود 21 مليون دينار مقابل 22 مليون دينار في نفس الفترة من 2021.