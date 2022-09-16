منوبة: ما حصل بخصوص اعلام تلميذة بمعهد حمودة باشا بنجاحها ثم رسوبها سببه خطأ بشري في ادراج الاعداد (مندوبية التربية)

اكدت مصالح المندوبية الجهوية للتربية بمنوبة صبيحة اليوم الجمعة، ان مايروج لها على صفحات التواصل الاجتماعي حول تعرض تلميذة من المعهد الثانوي حمودة باشا الى "مظلمة"، برسوبها بعد اعلامها بالنجاح في بطاقة الاعداد هو في الواقع "خطأ بشري في ادراج الاعداد بعد الاصلاح تم تصحيحه".





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واوضحت المندوبية انه تمت كتابة عدد 20 عوض 2 واحتساب ذلك في معدلها السنوي 10,24 الذي مكنها من النجاح، وقد تم التفطن للخطأ بعد العودة الى ورقة الامتحان، ليتبين ان معدلها المحين وهو 9,43 لا يخول لها النجاح خاصة وانها لم تتحصل على معدل حسابي في المواد المرجع الخاصة بشعبة الاقتصاد والتصرف، وتم بالتالي تصحيح الخطا الاداري الحاصل.واشارت مصالح المندوبية الى ان مجلس القسم سينعقد في القريب العاجل، حسب التراتيب الادارية الجاري بها العمل في الغرض، للنظر في وضعية التلميذة واتخاذ قرار إما بالارتقاء أو بالرسوب.وكانت التلميذة المرسمة بالثالثة اقتصاد وتصرف بالمعهد الثانوي حمودة باشا قد وجهت نداء على صفحات التواصل الاجتماعي الى وزير التربية "أنا تلميذة" لتقول انها تعرضت الى "مظلمة"، اذ تم اعلامها بنجاحها في بطاقة الاعداد، وفوجئت عند الترسيم برسوبها وتكرارها المستوى الدراسي للمرة الثالثة على التوالي، وطالبت بانصافها وتمكينها من مواصلة دراستها.