اللاعب التونسي فراس بالعربي يحقق هدفه الاول في البطولة الاماراتية


Publié le Vendredi 16 Septembre 2022 - 11:51 قراءة: 0 د, 33 ث
      
حقق اللاعب الدولي التونسي فراس بالعربي هدفه الاول مع فريقه عجمان الإماراتي في المباراة التي دارت امس الخميس امام نادي الشارقة 2-3 ضمن الجولة الثالثة لبطولة الامارات للمحترفين لكرة القدم.


.وتألق اللاعب فراس بالعربي بشكل لافت في اللقاء، حيث اختير كأفضل لاعب في المباراة، بعد أن مرر تمريرة حاسمة لزميله الكونغولي بريستيج مبونغو الذي سجل الهدف الأول في الدقيقة 45 ز 3، قبل أن يضاعف النتيجة لفريقه في بداية الشوط الثاني .
ويحتل نادي عجمان المركز 11 برصيد نقطة وحيدة حققها من تعادل في الجولة الافتتاحية أمام نادي العين بنتيجة 1 - 1، مقابل هزيمتين متتاليتين أمام نادي النصر 2 - 0 ونادي الشارقة أمس الخميس بنتيجة 2-3.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 253061



En continu...

Toutes les news...
الجمعة 16 سبتمبر 2022 | 19 صفر 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:55 18:28 15:45 12:21 06:02 04:35
Babnet
33°
 Babnet34° Babnet % 55 :الرطــوبة
تونــس Babnet27°
1.54 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
34°-2730°-2429°-2332°-2430°-25
  • Avoirs en devises
    23666,0

  • (15 sept)
  • Jours d'importation
    111
  •              1 € = 3,23491 DT        1$ =3,22900 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15 sept)   885,5 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
..

   