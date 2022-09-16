اللاعب التونسي فراس بالعربي يحقق هدفه الاول في البطولة الاماراتية

حقق اللاعب الدولي التونسي فراس بالعربي هدفه الاول مع فريقه عجمان الإماراتي في المباراة التي دارت امس الخميس امام نادي الشارقة 2-3 ضمن الجولة الثالثة لبطولة الامارات للمحترفين لكرة القدم.







.وتألق اللاعب فراس بالعربي بشكل لافت في اللقاء، حيث اختير كأفضل لاعب في المباراة، بعد أن مرر تمريرة حاسمة لزميله الكونغولي بريستيج مبونغو الذي سجل الهدف الأول في الدقيقة 45 ز 3، قبل أن يضاعف النتيجة لفريقه في بداية الشوط الثاني .

ويحتل نادي عجمان المركز 11 برصيد نقطة وحيدة حققها من تعادل في الجولة الافتتاحية أمام نادي العين بنتيجة 1 - 1، مقابل هزيمتين متتاليتين أمام نادي النصر 2 - 0 ونادي الشارقة أمس الخميس بنتيجة 2-3.



