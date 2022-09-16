ارتفاع عدد السياح الوافدين على منطقتي نابل والحمامات في شهر أوت بنسبة 34 بالمائة

شهدت جهتي نابل والحمامات الشمالية خلال شهر أوت الفارط حركية سياحية كبرى حيث بلغ عدد الوافدين 146 ألف وافد بزيادة تقدر ب34 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة، وتأخر طفيف ب12 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019 التي تعتبر السنة المرجعية، وذلك وفق ما أفاد به المندوب الجهوي للسياحة بنابل وحيد بن فرج في تصريح لصحفية (وات)





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وبين المصدر ذاته، اليوم الجمعة، أن الجهة شهدت خلال نفس الفترة تطورا في عدد الليالي المقضاة، حيث فاقت 645 ألف ليلة سياحية أي بزيادة تقدر ب129 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من الموسم الفارط ونقص بنسبة 32 بالمائة مقارنة بسنة 2019وأشار في هذا السياق، إلى أن الجهة شهدت حركية سياحية هامة، حيث بلغت نسبة التعبئة 100 بالمائة خاصة في عطل نهاية الأسبوع، كما شهدت المؤسسات السياحية الأخرى على غرار المطاعم السياحية والملاهي الليلية والمشارب الشاطئية حركية كبيرةوأفاد بن فرج، أنه تم خلال الثمانية أشهر الفارطة من سنة 2022 تسجيل انتعاشة سياحية هامة، حيث فاق عدد الوافدين 503 آلاف سائح بزيادة تفوق 72 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة بالإضافة إلى تسجيل 1.827.186 ليلة سياحية أي بزيادة تناهز 153 بالمائةوأكد المندوب الجهوي للسياحة بنابل تحقق الأهداف التي رسمتها وزارة السياحة والمتمثلة في بلوغ ما بين 50 و60 بالمائة من الأرقام المسجلة سنة 2019، مشيرا إلى ان الأرقام المسجلة خلال الفترة الأخيرة بجهتي نابل والحمامات ناهزت 80 بالمائة من الأرقام المسجلة سنة 2019وقال انه من المنتظر ان تتواصل هذه المؤشرات الايجابية خلال الفترة القادمة نظرا لاحتضان الجهة لعديد التظاهرات الرياضية الدولية على غرار البطولة العربية للأندية البطلة سيدات لكرة السلة والبطولة العربية للأندية والكأس الإفريقية لكرة اليد وبطولة العالم للكرة الحديدية والبطولة العربية للصولجان للشباب والاصناف الصغرى، وبين أنه سيكون لهذه التظاهرات انعكاس إيجابي على الحركية السياحية بالجهة وفرصة لمزيد الترويج للجهة كوجهة سياحية متميزة