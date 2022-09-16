نزول امطار متفاوتة على 8 ولايات خلال الساعات الماضية وسط هبوب رياح قوية والشهيلي على بعض الجهات

سجلت 8 ولايات، خلال 24 ساعة الماضية، نزول كميات من الامطار كانت اهمها بمنطقة طبربة من ولاية منوبة في حين شهدت تونس قرطاج وبرج العامري وتالة والنفيضة والكاف هبوب رياح قوية .

وبين المعهد الوطني للرصد الجوي، في بلاغ اصدره الجمعة، ان منطقة تونس قرطاج سجلت 1 مليمتر و سيدي بوسعيد 3 مليمترات في حين سجلت منطقة وادي الكبير من ولاية زغوان نزول 7 مليمترات.





وسجلت ولاية منوبة نزول 11 مليمتر بمنطقة البطان و 10 مليمترات بالجديدة و 8 مليمترات بالمرناقية وشهدت منطقة العروسة من ولاية سليانة نزول 14 مليمتر في حين سجلت قبلاط من ولاية باجة 8 مليمترات.



وشهدت ولايات زغوان واريانة وبن عروس نزول امطار اقل تراوحت بين المليمتر و7 مليمرات علما ان اهم الظواهر الجوية المسجلة تمثلت في هبوب رياح قوية ناهزت 72 كلم- س بتونس قرطاج وظهور الشهيلي بمقرن وباجة وجندوبة والقيراون وسيدي بوزيد ورمادة والبرمة.

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وسجلت ولاية منوبة نزول 11 مليمتر بمنطقة البطان و 10 مليمترات بالجديدة و 8 مليمترات بالمرناقية وشهدت منطقة العروسة من ولاية سليانة نزول 14 مليمتر في حين سجلت قبلاط من ولاية باجة 8 مليمترات.وشهدت ولايات زغوان واريانة وبن عروس نزول امطار اقل تراوحت بين المليمتر و7 مليمرات علما ان اهم الظواهر الجوية المسجلة تمثلت في هبوب رياح قوية ناهزت 72 كلم- س بتونس قرطاج وظهور الشهيلي بمقرن وباجة وجندوبة والقيراون وسيدي بوزيد ورمادة والبرمة.