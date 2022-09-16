نزول امطار متفاوتة على 8 ولايات خلال الساعات الماضية وسط هبوب رياح قوية والشهيلي على بعض الجهات


Publié le Vendredi 16 Septembre 2022 - 10:40 قراءة: 0 د, 42 ث
      
سجلت 8 ولايات، خلال 24 ساعة الماضية، نزول كميات من الامطار كانت اهمها بمنطقة طبربة من ولاية منوبة في حين شهدت تونس قرطاج وبرج العامري وتالة والنفيضة والكاف هبوب رياح قوية .
وبين المعهد الوطني للرصد الجوي، في بلاغ اصدره الجمعة، ان منطقة تونس قرطاج سجلت 1 مليمتر و سيدي بوسعيد 3 مليمترات في حين سجلت منطقة وادي الكبير من ولاية زغوان نزول 7 مليمترات.

وسجلت ولاية منوبة نزول 11 مليمتر بمنطقة البطان و 10 مليمترات بالجديدة و 8 مليمترات بالمرناقية وشهدت منطقة العروسة من ولاية سليانة نزول 14 مليمتر في حين سجلت قبلاط من ولاية باجة 8 مليمترات.

وشهدت ولايات زغوان واريانة وبن عروس نزول امطار اقل تراوحت بين المليمتر و7 مليمرات علما ان اهم الظواهر الجوية المسجلة تمثلت في هبوب رياح قوية ناهزت 72 كلم- س بتونس قرطاج وظهور الشهيلي بمقرن وباجة وجندوبة والقيراون وسيدي بوزيد ورمادة والبرمة.
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