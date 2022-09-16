ولايتا تونس وصفاقس الأعلى تمثيلا في البرلمان المرتقب ب13 مقعدا لكل منهما، و6 ولايات ممثلة ب3 نواب فقط لكل منها

طبقا للتوزيع الجديد للدوائر الانتخابية ولعدد المقاعد الراجعة لكل واحدة من ولايات الجمهورية صلب مجلس نواب الشعب المرتقب، حسب مرسوم تنقيح القانون الانتخابي الصادر مساء الخميس، كانت نسبة التمثيل الأعلى في البرلمان، وهي 13 نائبا، من نصيب ولايتي تونس وصفاقس، في حين كانت أدناها (3 مقاعد) بالنسبة لكل من ولايات زغوان والكاف وسليانة وتطاوين وتوزر وقبلي.





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فقد تضمن المرسوم عدد 55 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء وإتمامه، والذي نشر مساء الخميس بالرائد الرسمي، تتمة للفصل 106 من القانون الانتخابي، حدّد بمقتضاها عدد مقاعد المجلس النيابي الجديد بـ161 مقعدا، مع تمثيل متفاوت لولايات الجمهورية (عدد النواب) تبعا لاعتبارات ديمغرافية بالأساس.وكان العدد السابق للمقاعد في البرلمان هو 217 مقعدا. وأصبح عدد الدوائر الانتخابية، وفق المرسوم الجديد، 161 دائرة انتخابية موزعة بين 151 دائرة انتخابية داخل أرض الوطن و10 دوائر خارجه.ووفق الجدول الأول المصاحب لنص المرسوم، تم في الغالب اعتماد المعتمديات داخل أرض الوطن كدائرة انتخابية، في حين ضمت بعض الدوائر أكثر من معتمدية.وبحسب البيانات المفتوحة لوزارة الداخلية، يبلغ عدد المعتمديات في الجمهورية التونسية 274 معتمدية.وفي الخارج ضبطت الدوائر الانتخابية كالتالي، 3 دوائر في فرنسا ودائرة في إيطاليا ومثلها في ألمانيا وخصصت دائرة واحدة لكل من بقية الدول الأوروبية والدول العربية ودول آسيا واستراليا ودائرة لإفريقيا وأخرى للأمريكيتين.وتبعا للتقسيم الجديد للدوائر الانتخابية، والذي لم يتم فيه آليا التقيد بالتقسيم الإداري للمعتمديات في اعتماد الدوائر الانتخابية (هناك دوائر تضم 3 أو 4 معتمديات)، توزع جدول عدد المقاعد المخصصة لكل واحدة من ولايات الجمهورية على النحو التالي:ـ ولاية تونس: 13 مقعداـ ولاية أريانة: 8 مقاعدـ ولاية بن عروس: 9 مقاعدـ ولاية منوبة: 5 مقاعدـ ولاية نابل: 11 مقعداـ ولاية زغوان: 3 مقاعدـ ولاية بنزرت: 7 مقاعدـ ولاية باجة: 4 مقاعدـ ولاية جندوبة: 5 مقاعدـ ولاية الكاف: 3 مقاعدـ ولاية سليانة: 3 مقاعدـ ولاية سوسة: 9 مقاعدـ ولاية المنستير: 8 مقاعدـ ولاية المهدية: 6 مقاعدـ ولاية صفاقس: 13 مقعداـ ولاية القيروان: 7 مقاعدـ ولاية القصرين: 6 مقاعدـ ولاية سيدي بوزيد: 6 مقاعدـ ولاية قابس: 5 مقاعدـ ولاية مدنين: 7 مقاعدـ ولاية تطاوين: 3 مقاعدـ ولاية قفصة: 4 مقاعدـ ولاية توزر: 3 مقاعدـ ولاية قبلي: 3 مقاعد