سليانة: حجز شاحنة خفيفة بمكثر محملة ب15 محركا لسيارات مختلفة كانت معدة للتهريب نحو الجزائر


Publié le Jeudi 15 Septembre 2022 - 20:23 قراءة: 0 د, 24 ث
      
قام أعوان وإطارات مركز الأمن الوطني بمكثر، التابع لمنطقة الأمن الوطني بسليانة، مساء اليوم الخميس، بحجز شاحنة خفيفة محملة ب15 محركا لسيارات مختلفة بمدينة مكثر، وفق ما ذكره مصدر أمني.


وأضاف المصدر في تصريح ل"وات"، أن القيمة المالية للمحركات المحجوزة تقدر بأكثر من 100 ألف دينار، لافتا إلى أن المحركات متأتية من ولاية صفاقس، وكان ينوي صاحبها تهريبها إلى القطر الجزائري عبر ولاية الكاف.

وأشار إلى أنه، وبعد إستشارة النيابة العمومية، تم تحرير محضر في الغرض، وحجز الشاحنة الخفيفة والمحركات.
..
...



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 253034



En continu...

Toutes les news...
الخميس 15 سبتمبر 2022 | 18 صفر 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:56 18:29 15:46 12:21 06:01 04:34
Babnet
29°
 Babnet39° Babnet % 58 :الرطــوبة
تونــس Babnet27°
2.57 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
39°-2735°-2729°-2428°-2332°-24
  • Avoirs en devises
    23666,0

  • (15 sept)
  • Jours d'importation
    111
  •              1 € = 3,23491 DT        1$ =3,22900 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15 sept)   885,5 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
..

   