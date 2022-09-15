سليانة: حجز شاحنة خفيفة بمكثر محملة ب15 محركا لسيارات مختلفة كانت معدة للتهريب نحو الجزائر

قام أعوان وإطارات مركز الأمن الوطني بمكثر، التابع لمنطقة الأمن الوطني بسليانة، مساء اليوم الخميس، بحجز شاحنة خفيفة محملة ب15 محركا لسيارات مختلفة بمدينة مكثر، وفق ما ذكره مصدر أمني.





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وأضاف المصدر في تصريح ل"وات"، أن القيمة المالية للمحركات المحجوزة تقدر بأكثر من 100 ألف دينار، لافتا إلى أن المحركات متأتية من ولاية صفاقس، وكان ينوي صاحبها تهريبها إلى القطر الجزائري عبر ولاية الكاف.وأشار إلى أنه، وبعد إستشارة النيابة العمومية، تم تحرير محضر في الغرض، وحجز الشاحنة الخفيفة والمحركات.