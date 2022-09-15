القيروان والمهدية تسعيان للترويج لركوب الدراجات كوسيلة نقل صديقة للبيئة

أطلقت بلدية القيروان دعوة لتقديم مشاريع لتشجيع إنشاء "خدمات الدراجات" في منطقتي القيروان والمهدية (وسط ووسط شرق تونس).

ووجهت البلدية هذه الدعوة إلى الجمعيات التونسية في إطار مشروع تعاون بين مدينة ستراسبورغ وبلديتي القيروان والمهدية (تونس) والجمعية الأوروبية للديمقراطية المحلية وجمعية "التعاون لتطوير وتحسين النقل الحضري وشبه الحضري ومركز الدراسات والخبرة حول المخاطر والبيئة والتنقل والتخطيط



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وتهدف هذه المبادرة إلى إشراك الجمعيات في إنشاء خدمات تعزز ممارسة ركوب الدراجات لضمان تنقل صديق للبيئة ، وإطلاق خدمات حول ركوب الدراجات والمشاركة في تسهيل استخدام الدراجات للنساء والشباب في القيروان والمهدية.ويمكن لجمعيات المجتمع المدني أن تتقدم بمطالب حول مشاريع ذات العلاقة على غرار تأجير أو إصلاح الدراجات أو حتى تنظيم نزهات بالدراجات وزيارات سياحية وإعداد ندوات ولقاءات وتقدم المطالب قبل 10 أكتوبر 2022وسيتم تنظيم ورشة عمل لتبسيط المعلومات الخاصة بالدراجات والتدرب عليها يومي 27 و 28 سبتمبر 2022.ويشار إلى أنه في تونس ، على الرغم من كون الدراجة صديقة للبيئة واقتصادية ، إلا أن التنقل بها بعيد كل البعد عن أن يكون شائعا لدى التونسيين ويرجع ذلك، بالخصوص إلى عدم وجود مسارات للدراجات في معظم الطرق ومواقف لها.واكد نشطاء في جمعيات مهتمة بهذا المجال أنه يمكن أن يساعد أسلوب التنقل بالدراجة في مكافحة تلوث الهواء وخلق بديل لارتفاع تكلفة الوقود ،الذي يثقل كاهل ميزانية الأسر التونسية أكثر فأكثر.كما يمكن أن يساعد تعميم طريقة النقل هذه تونس على حل العديد من المشاكل الاقتصادية والبيئية على حد سواء