الاحتفاظ ب4 اعوان أمن فيما عرف بملف التسفير

قرر اليوم اعوان الوحدة المركزية لمكافحة الأرهاب ببوشوشة وباذن من النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الأرهاب بالعاصمة الاحتفاظ ب4 اعوان أمن شملتهم الأبحاث فيما عرف بملف التسفير الذي اثارته النائبة السابقة فاطمة المسدي.





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يذكر أن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، قد أذنت لأعوان الوحدة المركزية لمكافحة الارهاب والجرائم الماسة بسلامة التراب الوطني، بالاحتفاظ بعدد من الأشخاص على ذمّة تحقيقات، في علاقة بملف تسفير الشباب إلى بؤر التوتّر، وهو ملف محل شكاية تقدمت بها في ديسمبر 2021 النائبة السابقة فاطمة المسدي الى القضاء .ويشتبه في تورط رجل الأعمال محمد فريخة وبعض الإطارات الأمنيّة السابقة على غرار عبد الكريم العبيدي وفتحي البلدي، وعدد من الأئمة، كرضا الجوادي والحبيب اللوز، في ملف التسفير، وفق ما تناقلته وسائل إعلام.